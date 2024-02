Robinson Canó aporta a la RD en victorias en la Serie del Caribe

Robinson Canó ofrece declaraciones.

MIAMI.- El intermedista Robinson Canó fue el héroe de la segunda victoria de los Tigres del Licey, en representación de República Dominicana, en la Serie del Caribe tras conectar un cuadrangular de dos carreras que marcó la pauta en el triunfo 5-2 ante los Criollos de Caguas de Puerto Rico.

«Estoy contento de seguir jugando y aportando a este nivel y de recibir la oportunidad tanto de Gilbert como de toda la gerencia del Licey para seguir representando a mi país. Cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo, lo haré. Hay mucha gente que se pregunta que hambre tengo de jugar béisbol, pero esto es lo que se hacer. Aprendí sobre la manera de prepararse de Jeter, Alex, Mariano, Sheffield, este año vine a Miami ocho semanas y gracias a Dios se ven los resultados de esa preparación», destacó el veterano jugador.

Canó lideró los playoffs de Lidom en promedio de bateo, porcentaje de embasarse, hits y dobles y ha seguido su ritmo ofensivo en esta Serie del Caribe.

Previo a la rueda de prensa post juego del partido entre los eternos rivales del Caribe, el inmortal de Cooperstown, Roberto Alomar, estuvo disponible para la prensa y catalogó cómo «increíble» la capacidad del nativo de San Pedro de Macorís de seguir produciendo a un alto nivel a los 41 años.

«Gracias a Alex Rodríguez tuve la oportunidad de conocer a Roberto Alomar ya que era una persona a la que Alex le pedía consejos y cada vez que se juntaba con él, siempre me llevaba. Recuerdo que una vez le preguntaron sobre qué segunda base se asemeja a él y dijo ‘Robinson Canó’. El hecho de ser comparado con Alomar es una bendición, crecí viéndolo jugar y que hable bien de mí me hace sentir orgulloso», expresó el veterano jugador.

Canó hizo referencia a comentarios acerca de su retiro y comentó acerca de su futuro inmediato como jugador.

«Los comentarios sobre el retiro me dan más motivación. Cada quién tiene derecho a decir lo que piensa ya sea negativo o positivo. Yo me sigo preparando y agradezco a todo el que ha confiando en mí», destacó

«Tengo varias ofertas para jugar en México en el verano. Queda evaluar y ver qué más aparece. Sí no, vuelvo y hago lo mismo, prepararme para el invierno. Dios es el que sabe, no me cierro la puerta a nada. Evalúo todas las ofertas, luego veremos qué pasa» concluyó.

