Robert Pigozzi queda segundo en el Malibú Open de Francia

Robert Pigozzi, en el segundo lugar, junto a Will Asher (1) y Thomas DeGasperi

PARIS, Francia,- El esquiador dominicano, Robert Pigozzi, ocupó el segundo lugar del Malibú Open que se desarrolló en esta ciudad y que contó con la participación de grandes competidores.

El nativo de Boca Chica ha tenido una gran actuación dentro de los cuatro torneos que ha realizado por el continente europeo con miras a su participación en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Pigozzi, realizó tres boyas a 10.25, para asegura la segunda posición de la justa que fue dominada por el norteamericano Will Asher.

“Estas competencias con los mejores del mundo me han servido mucho como entrenamientos para mi participación en los Juegos Panamericanos. Tuve unos inconvenientes, pero pude poder el esquí en su punto”, dijo el atleta de alto rendimiento.

“El resultado del Malibú Open me ha llenado de mucha confianza y mi enfoque está en llevarle otra medalla al país, que espero ganar en los Juegos Panamericanos y me siento muy agradecido con el apoyo que me han brindado el Ministerio de Deportes, Ski Nautique, mis entrenadores y la gente de Reflex, añadió el destacado dominicano.

Actualmente Pigozzi esta rankeado número 5 en el mundo y número dos en el ranking panamericano, aunque el número uno ya no está compitiendo y no estará en los juegos de Lima. Sin embargo, este ranking actual Panamericano no asegura un primer lugar en los Juegos, ya que este deporte es totalmente impredecible en sus resultados por la cantidad de elementos externos que hay que tomar en cuenta, como la brisa, la temperatura del agua, el estado anímico, la hora en que compite cada atleta, entre otros.

