Riquelmy Lamour y su pasión por ayudar a los demás

Desde que tiene uso de razón, Riquelmy Lamour ha tenido pasión por ayudar a los demás. Primero quería ser maestra, pero cuando se apasionó con la serie de televisión Law and Order SVU, cambió de opinión y estudió psicología forense en el John Jay College.

Mientras cursaba esa carrera, tomó una clase de sociología que explicaba el comportamiento del ser humano. Eso la motivó a trabajar, cuando se graduó, en el área del trabajo social, con las personas que necesitaban asistencia pública.

“Ahí supe que ese era mi llamado”, dijo. “Yo quería llevar esperanza a donde no había”.

Sin embargo, Riquelmy se dio cuenta de que una licenciatura no era suficiente para hacer una diferencia en su entorno. Ella nació y creció en el área de Washington Heights, donde la pobreza, la falta de recursos y la marginalización de esa comunidad, formada en su mayoría por inmigrantes dominicanos, era la norma.

Ya convertida en esposa y madre, decidió volver a la universidad para estudiar una maestría en trabajo social. Este grado, así como todos los que ha logrado en su vida, fue como nadar contra la corriente porque ella vio que la mayoría de los chicos de su generación no estaban interesados en la escuela.

“Trabajan, hacen lo que pueden por su familia”, dijo. “Pero no tuvieron la oportunidad de llegar a este punto”.

Actualmente, como directora de salud conductual y trabajo social de Somos Community Care, una organización enfocada en la salud física, Riquelmy sueña con hacer más grande su labor en favor de la comunidad.

“Tengo un espíritu inconforme”, dijo. “Siempre quiero más y nunca me he limitado en nada; nunca siento que he llegado a la cima”.

Es por eso que uno de los proyectos con los que sueña es tener su propia clínica en la que se dé atención no solo a la salud física, sino también a la mental porque ella considera que en la comunidad latina se han separado estas dos vertientes y aún persiste el estigma de abordar el tema de los padecimientos de la mente.

Además no renuncia a la idea de continuar con un doctorado, pero para esto tendría que hacer cambios en su vida porque actualmente tiene varios trabajos, entre ellos el de profesora de sociología en la University of Mount Saint Vincent y ser asesora de empresas de trabajadores sociales todavía no titulados.