Reverendo Díaz aclara critica al Concejo NY no son homofóbicas

NUEVA YORK.- El reverendo y concejal Rubén Díaz calificó de “viciosos” los ataques en su contra tras haber declarado que el Concejo Municipal está controlado por la comunidad homosexual.

“Reiteró mi afirmación de que en el Concejo no pasa nada que no sea aprobado por la comunidad LGTB”, expresó.

Explicó que “lo que yo dije en El Desahogo, un programa radial dirigido a los taxistas hispanos, es que esa comunidad controla el Concejo Municipal. Esa es la verdad, pura y simple, y no hay nada de homofófico en eso. Esa es la verdad”.

Preguntó “¿qué hay de homofóbico al decir que la comunidad gay controla el concejo municipal de Nueva York? Les estoy dando crédito por el poder y la influencia que tienen”.

“Ese show con mis declaraciones en ese sentido proviene de sectores disgustados por mi respaldo a la candidatura de Ydanis Rodríguez, o poque quieren que Ydanis rechace mi apoyo”, manifestó.

Indicó que “eso no pasará de ahí, de un show, porque no hay nada de homofóbico en mis declaraciones. He sido coherente en mi posición opuesta al matrimonio entre personas de un mismo sexo, y aprovecho para reiterar mi respaldo a Ydanis Rodríguez, porque considero que es el mejor candidato para esa posición”.

“Por eso hago pido a los taxistas de Nueva York que no se dejen confundir con noticias amañadas y se mantengan firmes y en favor de lo que más les conviene como sector”, afirmó el religioso de origen puertorriqueño y uno de los políticos más influyentes entre los hispanos de la Gran Manzana.

Su posición fue respaldada por la Comunidad Unida de El Bronx (CUB), que preside George Alvarez, y la Coalición de Taxistas de Nueva York, que dirige el líder comunitario Pedro Joaquín Aguiar.

Alvarez manifestó que “como todo buen político, el reverendo Díaz tiene derecho a simpatizar con un determinado candidato. En esta ocasión se pronunció en favor de Ydanis Rodríguez, pero igual lo hizo antes con Adriano Espaillat y con

otros dominicanos. Es un derecho que le asiste como ciudadano. No podemos ser ingratos y pretender que porque ahora no coincidimos con sus preferencias, debemos atacarlo. Eso es una mezquindad”.

De su lado, Aguiar recordó que Díaz siempre ha defendido y apoyado a la comunidad dominicana. “Cada vez que lo hemos necesitado, ha estado ahí presente, siempre de nuestro lado, por lo que consideramos una ingratitud y una retaliación que vengan ahora con esos ataque

“El Reverendo todo el tiempo ha sido solidario con los dominicanos y lo que dijo en ese programa no tiene nada de homofóbico, es la verdad y no debería dañar a nadie”, expresó.