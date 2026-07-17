Resultados del ADN de cacique Enriquillo estarían a final de año

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Santo Domingo, 16 jul.- Los resultados preliminares de los análisis de ADN realizados a restos óseos que podrían corresponder al legendario líder indígena taíno Enriquillo (1498-1535), considerado ‘el primer guerrillero de América’, estarán disponibles a finales de este año, informó este jueves la arqueóloga

Kathleen Martínez durante el XXXI Congreso Internacional de Arqueología del Caribe.

Martínez explicó que la investigación, desarrollada en el sitio arqueológico de Pueblo Viejo, en Azua, permitió recuperar 35 osamentas, de las cuales siete fueron seleccionadas para estudios de ADN mitocondrial por su potencial interés científico.

Las muestras proceden de la iglesia de Las Mercedes y datan del siglo XVI.

La arqueóloga indicó que los análisis se realizan en laboratorios de Estados Unidos y España, debido a que este tipo de pruebas no se efectúa en República Dominicana, y señaló que el proyecto también incluye estudios paleopatológicos para determinar si alguno de los restos presenta evidencias de tuberculosis, enfermedad que diversas fuentes históricas señalan como la posible causa de la muerte del líder taíno.

Durante el congreso, que reúne en Santo Domingo a especialistas de 23 países, el arqueólogo e historiador Manuel García Arévalo destacó el rigor metodológico de la investigación y afirmó que los resultados podrían aportar información relevante sobre la figura de Enriquillo y las prácticas de enterramiento en los primeros años de la colonización española.

En 2021, el presidente Luis Abinader emitió un decreto para construir un mausoleo en honor a Enriquillo, protagonista de un alzamiento contra los españoles y que posteriormente, tras aceptar la paz con los colonizadores, tuvo tratamiento de noble .

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