Respetar la libertad de opinión

“A mí me llama la atención que siempre se habla, y con razón, de libertad de expresión. Es obvio que hay que tener eso, pero lo que hay que tener, principal y primariamente, es libertad de pensamiento. ¿Qué me importa a mí la libertad de expresión si no digo más que imbecilidades? ¿Para qué sirve si no sabes pensar, si no tienes sentido crítico, si no sabes ser libre intelectualmente?” — Emilio Lledó, filósofo español.

La libertad de pensamiento es uno de los pilares más fundamentales de toda sociedad que aspire a ser verdaderamente democrática y justa. Es el derecho invisible pero indispensable que permite a cada persona formar sus propias convicciones, sin presiones ni manipulaciones.

Cuando se reprime el pensamiento libre, se abre la puerta a sistemas que buscan controlar no solo nuestras acciones, sino también nuestras conciencias.

Vivimos en un mundo cada vez más complejo, hiperconectado y tecnológicamente avanzado, donde esta libertad enfrenta presiones sutiles y también explícitas. Tanto los Estados como grandes corporaciones recopilan información que, en manos equivocadas, puede condicionar el pensamiento autónomo e influir en las decisiones personales, sociales y políticas.

Hoy, en nuestro país, gozamos formalmente de libertad de prensa y de opinión. Sin embargo, ejercer el periodismo —sobre todo el de investigación— sigue siendo una labor peligrosa, especialmente cuando se hace con ética, sin someterse ni venderse. Hablo del periodismo que no inventa, que no edita la realidad para beneficiar intereses ocultos, que no acepta encargos para desinformar o manipular.

No podemos negar que, en muchos medios actuales, periodistas y comunicadores siguen al servicio de los poderes fácticos. La prensa tradicional, en muchos casos, se ha vuelto obsoleta, desarticulada y sin brújula ética.

Algunos no están en la nómina oficial de los poderosos, pero se comportan como perros buscando el hueso, atacando a quienes se niegan a corromperse o a callar ante la injusticia.

Es lamentable que esos seudo comunicadores critiquen a quienes defienden la libertad de opinión, esperando que todos repitan sus narrativas negativas, ruines y malintencionadas. Parecen tener conflictos internos o resentimientos sociales que los hacen perder objetividad y equilibrio. Les cuesta aceptar que otros puedan disentir con respeto y argumentos.

Además, en muchos espacios digitales, vemos cómo plataformas aplican políticas que favorecen ciertos discursos mientras silencian otros, afectando gravemente el pluralismo y la diversidad de pensamiento. Esto atenta contra la dignidad humana y corrompe la función esencial de los medios: informar con veracidad y promover el pensamiento crítico.

Quienes tenemos el privilegio de expresarnos en medios de comunicación debemos actuar con responsabilidad. El derecho a opinar no es una licencia para manipular o desinformar. Es una oportunidad para contribuir a una sociedad más libre, más justa y más pensante.

¡Debemos respetar, defender y ejercer con responsabilidad la Libertad de Opinión!

