Resalta película «The Batman» es de lo mejor de este 2022

Por ARGENIS VIÑAS

SANTO DOMINGO.- Tenía muchos años que no salía tan satisfecho de una sala de cine, esta emoción no la sentía desde que entré por primera vez a un cinema y experimente la sensación de estar frente a una pantalla gigante, además de esa sensación de euforia que me produjo el sonido envolvente de los altavoces del teatro.

Es casi la misma sensación de cuando vi Spider-Man: “No Way Home” con la diferencia de que los hechos que en esta iban a ocurrir estaban latentes en todas partes.

Con la película “The Batman” entré a la sala lleno de miedo, sí miedo, mis reservas a qué podría pasar si esta película no llenara mis expectativas, temor a perder la fe que deposité en su protagonista Robert Pattinson y a perder la emoción que te brinda ver algo diferente de un personaje que tantas veces ha sido llevado a la gran pantalla y a la chica, esa sensación de esperar lo inesperado, algo nuevo que nos deje un buen sabor en la boca y que cuando estamos saliendo de la sala nos deje con el corazón lleno de agradecimiento por ver una obra que a pesar de sus detractores demostró ser una verdadera joya del género de superhéroes.

The Batman es una película sublime, es todo lo que deseé ver en pantalla, es una travesía de 3 horas que no te da chance a respirar y que además de la buena interpretación que brindó su protagonista, al igual que sus compañeros, nos dejaron la sensación de que estábamos ante el mejor Batman que se ha llevado a la gran pantalla, incluso por encima del Batman de Cristopher Nolan, por su realismo y por cómo el personaje se fue desarrollando.

Su director Matt Reeves se toma su tiempo en contar esta historia, mostrando los hilos de una manera pausada, pero efectiva, dándole a cada personaje de la película su momento de brillar por sí mismo y esto es uno de los grandes aciertos de Matt. La película también posee una fotografía maravillosa con una puesta en escena bien definida y además con una musicalización que durante las 3 horas me mantuvieron en un vilo constante.

Las críticas sociales no estuvieron fuera de esta obra, tal como ocurriese con el Joker, esta muestra una crítica a los más pudientes, a los hombres y mujeres ricos de Gotham, que son quienes controlan esta ciudad y a quienes pertenece nuestro protagonista.

Al igual que sus protagonistas, la ciudad tiene su poder visual y además demuestra cómo con una buena escenografía se puede lograr que el espectador conecte con ese icónico lugar que hemos visto tantas veces y que en esta película es donde se muestra su verdadero esplendor, una ciudad sombría, lluviosa y adecuada para que sus ciudadanos hagan y deshagan a su antojo.

Robert Pattinson demostró ser un actor al más alto nivel, llevando el dolor, la tristeza y la rabia de Bruce Wayne de una forma formidable, igualándola a los momentos donde su alter ego estaba presente.

Otra de las sorpresas agradables fue ver una versátil Zoé Kravitz encarnando a una recién iniciada Catwoman y las grandes actuaciones de Jeffrey Wright junto a John Turturro hicieron un trabajo fabuloso. Los villanos son fenomenales:

El Acertijo, interpretado por Paul Dano, quien nos brindó una actuación descomunal y que demostró ser una verdadera joya, digna para las nominaciones de las grandes premiaciones del cine. Cuánto ha crecido este joven Paul que nos ha dado el mejor Acertijo que hemos visto hasta ahora.

El Pingüino, interpretado por un irreconocible Colin Farell, también sobresale por sí mismo, con una actuación grandiosa y además un maquillaje que elimina por completo a Colin de la película, creando a un Oswald Cobblepot que se gana su espacio por sus propios méritos.

The Batman hace homenaje a grandes películas y directores del mundo del cine como lo son David Fincher o películas como Seven o Saw y que también homenajea a las películas de thriller policíaco, mostrando un Batman con gran destreza de detective.

Sin duda alguna, The Batman le da una nueva vida a la saga y deja muy en claro que hay caballero de la noche para rato, pero de lo que sí estamos seguros es que The Batman es y será de lo mejor de este año 2022.