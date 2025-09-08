República Dominicana vence a Aruba en Panamericano Beisbol

SANTO DOMINGO.- República Dominicana venció 11 por 5 a Aruba en el Campeonato Panamericano de Beisbol Sub-15.

La primera anotación del partido llegó en la parte baja de la segunda entrada cuando Hiddekel Johnson pisa el plato por pitcheo desviado de Naivmar Ángela.

Luego, siguiendo en la caja de bateo Ángel Prensa Cuello, en conteo de 3 bolas sin strikes, «compró» y conectó jonrón de dos carreras y el partido a favor de República Dominicana 3 a 0.

Aruba consiguió empatar el partido en la parte alta de la tercera entrada luego de un hit de Tai Keng Lee consiguió un sencillo por la raya del jardín izquierdo que mandó a la goma la primera carrera, y luego Kaiden Leer, el defensor del jardín central, logró elevado de sacrificio para la segunda vuelta y empatan con un doble robo anotando Lee desde la antesala.

En la parte baja de la cuarta entrada, Juan De Peña se embasa con sencillo y se estafa la intermedia, a seguidas y sin outs, al bate Ángel Peralta quien liga hit remolcador y los dominicanos se adelantaban 4 a 3.

Robinson Canó Jr recibe boleto, Carlos Marrero logra sencillo al jardín derecho y produce carrera en las piernas de Juan De Peña.

La sexta vuelta dominicana se fabrica en esta entrada, luego de que Miguel Grullón conectará imparable al lado derecho y anotaba Cano Jr.

Aruba descontó en la parte alta de la quinta entrada pisando El plato en dos ocasiones, pero República Dominicana continuaba adelante en el partido seis carreras por cinco.

Al cerrar el quinto episodio los dominicanos lograron dos carreras más y se adelantaron 8 por 5, pues con dos outs y corredor en primera y segunda, Cristopher De León bateó entre el jardín izquierdo y central para un triple de dos remolques.

El dominicano Juan de Peña conecta enorme batazo por el jardín izquierdo de cuadrangular que produce tres carreras y coloca el partido de un solo lado para la República Dominicana y el partido se iba 11-5.

El lanzador ganador por la República Dominicana fue Carlos Marrero quien entró en el quinto asalto, y fue relevado por Juan De Peña en el séptimo con dos outs por límites de lanzamientos reglamentarios. Y se terminó el juego con ponche Jethsen Dirkz.

El jugador más destacado por los dominicanos fue Juan De Peña con jonrón y doble, cuatro remolques.

Este encuentro y todo el evento, se transmite por VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, www.panorama.com.do y todas las plataformas de redes sociales del Grupo de Medios Panorama.

