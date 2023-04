República Dominicana: mucho crecimiento y poco desarrollo

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

La República Dominicana es uno de los países de América Latina y el Caribe que su economía ha crecido más en promedio en los últimos 30 años, observándose un crecimiento promedio de su PIB de 5.5%, sin embargo, no se ha expresado de igual forma en su desarrollo económico y social. Los niveles de educación se mantienen rezagados, la pobreza ha aumentado y los empleos no se han diversificado, con una mano de obra poco calificada para competir en los mercados de trabajo regional y mundial.

La República Dominicana es un país de la región del caribe con una extensión territorial de más de 48,000 kilómetros cuadrados y con más de 10 millones de habitantes. Su producto bruto interno (PBI) es de 94,71 mil millones de dólares promedio al año. El nivel de desempleo es del 16% de la gente en edad de trabajar. El nivel de pobreza es de 38%, la pobreza extrema es de 4.8% y la concentración de riquezas en unos pocos (se estima que el 5% es más rico que el 95% de la población).

Según datos publicados por Celag.Org este domingo 16/04/2023 “los commodities siguen siendo el motor de la región. Una vez que terminó el viento de cola 2000-2015, todos los países entraron en una ralentización de sus economías o, al menos, un crecimiento más modesto. La única excepción es República Dominicana, que muestra una evolución favorable en las últimas tres décadas y que su crecimiento no depende de los recursos naturales (petróleo, gas natural y carbón). No obstante, República Dominicana tal vez es el mejor ejemplo de que el crecimiento no basta. Entre 1990 y 2019 el PIB per cápita se expandió al 5,4% en promedio, pero la pobreza no se redujo: en el año 2000 la pobreza urbana era 23% y la rural 46%; en 2013 alcanzaba 38% y 50%, respectivamente. Entre 2013 y 2016 la pobreza urbana y rural ha convergido levemente a 26% y 38%, respectivamente. Van veinte años de crecimiento económico y la pobreza sigue prácticamente igual que hace tres décadas”. Y eso, sin mencionar el aumento de la pobreza después de la pandemia Covid-19 a partir del 2020 (el aumento ha sido sin precedentes).

Dando un vistazo a los países con menos crecimiento del PIB, se observa que los indicadores de desarrollo son más altos que los que presenta la República Dominicana con 30 años con mayor crecimiento en América Latina, citamos: (1) La tasa de alfabetización según datos del Banco Mundial del 2019 de la República Dominicana fue de 93.8% y comparado Corea del Sur que fue de un 98.9%. (2) República Dominicana invierte 2,7% del PIB, mientras que Corea del Sur 5.3%. Cuba 100%, Barbados 99%, Costa Rica 99%.

(3) La calidad de la educación en el 2018 según el informe Pisa de la OECD en estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias en Corea Sur obtuvo un puntaje promedio de 526 en matemáticas, con relación a 487 que obtienen en Europa, en lectura 514 en relación con 342 que obtienen en Europa y en ciencias 519 puntos con relación a Europa de 336. En ese orden República Dominicana con 325 en matemáticas, 342 en lectura y 336 puntos en ciencias, ocupando el lugar 78 y según el Banco Mundial año 2019 el nivel educativo de la población con educación secundaria fue de 29.8% y el Corea fue de 98.9%.

(4) Corea del Sur es conocida como una potencia tecnológica, que en la actualidad posee empleos tecnológicos por más de 600 mil. Sus principales empleadores son Samsung, LG Electronic, Hyundai, POSCO, ask Hynix y otras; en cambio República Dominicana sólo puede exhibir empleos de baja calidad, y conocemos que el 90% de las empresas son MiPymes que no tienen ni contabilidad organizada y la mayoría no pagan impuestos.

Los 5 trabajos más demandados en Corea del Sur son: (1) Desarrollador de software, (2) diseñador gráfico, (3) profesor de inglés, (4) analista financiero y (5) enfermeros. Si lo comparamos con República Dominicana, los empleos más demandados son: (1) CallCenter, (2) computación en las nubes, (3) especialista en blockchain, (4) transformación digital y (5) desarrollo de animación en 3D.

Las carreras universitarias más estudiadas y las de menor crecimiento salarial en República Dominicana son (1) Educación, (2) psicología, (3) contabilidad, (4) medicina y (5) derecho. Según encuesta de Anje el 54% de los candidatos a puestos de trabajo está causando problemas. Se sabe que solo el 3% de estudiantes se encuentra matriculado en las áreas de educación técnica superior.

El problema de la menor demanda de empleos de calidad se debe a que las empresas no utilizan big data y análisis que pueden aumentar sus márgenes de beneficios en más de un 60%. Según estudios de Accenture, el 79% de los ejecutivos creen que las empresas que no adopten big data y análisis perderán sus ventajas competitivas y según el informe IDC, se espera que la demanda de profesionales de big data y análisis alcance los 2,7 millones de trabajos en los Estados Unidos.

A pesar de mantener un alto crecimiento, la República Dominicana no ha podido lograr un desarrollo económico y social en consonancia con los niveles de crecimiento ni tampoco ha podido realizar las inversiones en educación para que sus técnicos estén acordes con las demandas de los mercados a nivel regional ni a nivel mundial. Son muchas las demandas de empleos tecnológicos virtuales y es imposible que nuestros profesionales se postulen para ellos.

Todo esto debe motivar a las autoridades de la República a crear y gestionar políticas públicas para acortar la brecha que separa la formación de capital de trabajo y humano para hacer frente a tantas asimetrías que nos separan de los países de la región y del entorno mundial. Los políticos deben cesar su actuación de “allante y movimiento” por actos de sinceridad y el trabajo serio.

of-am

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.