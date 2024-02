República Dominicana: monarquía o democracia ?

EL AUTOR es vocero de la entidad patriótica Antigua Orden Dominicana.

Una de las tantas cosas malas que le se le criticó al régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo es que utilizaba la República Dominicana como una finca privada de su propiedad, en donde el era el Rey supremo, la Máxima autoridad por encima del bien y el mal. Ley, Batuta y Constitución eran el lema de la época.

Para Trujillo, la República Dominicana no era un país, sino sencillamente un reinado, y por supuesto era el monarca y su familia de sangre azul. El pueblo dominicano constituían sus esclavos y la familia Trujillo era la realeza.

Como en toda monarquía, existen el rey, la reina, y los hijos que son los herederos del trono: los príncipes o princesas. En caso de la muerte del rey, el primogénito heredará la monarquía. En el caso de la dinastía trujillista, luego de la muerte del tirano, su hijo mayor Ramfis Trujillo heredó la silla en el Palacio Nacional, pues había que darle continuidad a la monarquía.

Al desaparecer Trujillo del escenario político, parecería que los gobiernos posteriores iban a acabar con esa práctica nepotista, pero lamentablemente no fue así. Los gobiernos que le sucedieron al dictador, y que eran democráticos en la teoría, no lo fueron en la practica. Pues utilizaron el mismo metodo que el hombre de hierro que nos gobernó por 31 años.

Tanto los gobiernos del Dr. Joaquín Balaguer, como los del PRD y el PLD hicieron igual o peor que el despota pues han puesto a sus hijos, familiares y amigos a chupar en grande la teta nacional. No sin antes asegurarse que no quedara un solo familiar del dictador en el país. Por cierto, está es la única familia de un dictador de aquella epoca que no vive en su país de origen. Gracias a esto, los bienes del estado se lo repartieron a la garata con puño.

Los nuevos monarcas, faraones y emperadores de la política dominicana están poniendo a sus hijos a heredar los bienes del Estado, y no les enseñan a servir sino a vivir de este igual que ellos.

Así que estamos viendo apellidos como: Fernández, Raful, Fadul, peña gomez, Mejía, Medina, Arnaud, Abinader, Jorge Mera, Vargas, Attalah por mencionar algunos en la administración pública haciendo lo mismo que hicieron sus padres… Nada.

jpm/am

