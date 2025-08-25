República Dominicana gana a Argentina en el FIBA AmeriCup

MANAGUA (Nicaragua) – República Dominicana consiguió su segunda victoria en el FIBA AmeriCup 2025 en un partido reñido en el que luego de estar en desventaja durante 35 minutos, logró dar un paso al frente y enviarlo a tiempo extra (75-75), para finalmente ganar 84-83 a Argentina.

Con el triunfo, el equipo caribeño quedó como líder invicto del Grupo C.

El Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, fue testigo de una nueva edición de esta rivalidad moderna entre dominicanos y argentinos en la que los caribeños dieron un nuevo golpe en la mesa como lo hicieron en los Clasificatorios a la Copa del Mundo FIBA 2023, cuando vencieron en dos oportunidades a los albicelestes, dejándolos fuera del Mundial.

A pesar de ser un juego reñido, Argentina estuvo arriba en el marcador durante 35 minutos. Un triple de Ángel Núñez dio la primera ventaja a la República Dominicana a falta de 4:45 y desde allí, hasta el final del tiempo reglamentario, hubo cuatro cambios de liderato en el score.

El propio Núñez empató a 75 desde la línea de tiros libres para llevar el juego a tiempo suplementario, en donde los caribeños liquidaron con un doble de David Jones-García a falta de 17 segundos y posteriormente lograron defender de manera exitosa dos intentos triples de Argentina.

Andrés Feliz, con doble-doble de 14 puntos y 11 asistencias, fue el más destacado y eficiente a nivel estadístico en un partido en el que decir que fue una “victoria de todo el equipo” no se queda en un simple cliché.

