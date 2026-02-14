República Dominicana fortalece su mercado de valores

Ernesto Bournigal

SANTO DOMINGO. – La República Dominicana ha fortalecido de manera sostenida su mercado de valores, hasta convertirlo en un complemento cada vez más relevante del sistema financiero tradicional y en un motor clave para la atracción de inversión nacional e internacional.

Así lo afirmó el superintendente Ernesto Bournigal durante su participación en el encuentro “Frontier Markets: Unlocking Investment Opportunities in the Dominican Republic”.

La cita fue organizada por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), en colaboración con Primma Advisors.

Bournigal señaló que el desarrollo del mercado de capitales no se sustenta solo en la existencia de instrumentos financieros.

Se construye sobre la estabilidad macroeconómica, marcos regulatorios claros y una institucionalidad que ofrezca certidumbre a los inversionistas, refirió.

También aseguró que, bajo esos principios, la República Dominicana ha evolucionado de manera consistente, superando su fase inicial y avanzando hacia una consolidación institucional.

DESARROLLO SIN PRECEDENTES

Ante líderes del sistema financiero internacional, inversionistas institucionales y actores clave del mercado de capitales nacional y global, Bournigal destacó que el mercado dominicano alcanzó un nivel de desarrollo sin precedentes.

Para verificarlo, citó cifras que revelan su creciente relevancia dentro del sistema financiero.

“En 2025, nuestro mercado movilizó más de 195 mil millones de dólares, equivalentes a una vez y media el tamaño de nuestra economía¨, precisó.

Sobre el posicionamiento internacional, Bournigal indicó que la República Dominicana se destaca con un spread de 1.69 frente al Tesoro de los Estados Unidos, por debajo del promedio regional.

Añadió que las principales agencias calificadoras reconocen de forma consistente la resiliencia de la economía dominicana, su capacidad de crecimiento y la fortaleza institucional.

Asimismo, subrayó que la meta estratégica es clara: alcanzar el grado de inversión.

agl/of-am