Freddy Medrano da a conocer su renuncia del partido morado

SANTO DOMINGO.- El periodista Freddy Medrano renunció como miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del cual era integrante del Comité Central y subsecretario de Asuntos Cooperativos.

Su renuncia está contenida en una carta enviada al presidente y al secretario general del partido, Danilo Medina y Johnny Pujols, respectivamente, que tiene fecha del 27 de agosto pero la cual dió a conocer este jueves 9 de septiembre 2025.

Medrano agradeció las responsabilidades que le fueron asignadas en esta organización durante muchos años. «Me acompaña en esta salida todo lo aprendido en el ejercicio de la política: la integridad, la honestidad, la disciplina y la vocación de servicio», dijo

Medrano es periodista de radio y televisión, consultor en alta gerencia, desarrollo organizacional, comunicación y mercadeo. Tiene estudios en administración de empresas y mercadeo, gerencia, administración financiera y alta gerencia.

