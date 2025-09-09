Relanzan Sociedad Dominicana de Reproducción Humana

La juramentación de la directiva de la Sociedad Dominicana de Reproducción Humana

SANTIAGO DE LOS CABASLLEROS.- Con el respaldo del Colegio Médico Dominicano (CMD), fue relanzada aquí la Sociedad Dominicana de Reproducción Humana, en un acto que unió ciencia, compromiso y esperanza.

Durante la ceremonia fue juramentado Ramón Espinal Diloné como nuevo presidente, a cargo de Luis Farrington, vicepresidente del CMD, quien recordó que la medicina sana al humano y siembra futuro.

La Sociedad Dominicana de Reproducción Humana nació en 1997, fruto de la visión del doctor Héctor Elías Rosario Cáceres, quien entendió que el país necesitaba un espacio que aglutinara a los médicos dedicados a la investigación de la fertilidad y la reproducción.

Desde entonces, esta institución se ha convertido en faro que ilumina la ciencia y puente que conecta a cientos de profesionales con el sueño humano más antiguo, el de prolongar la vida a través de los hijos.

El evento reunió a decenas de especialistas en medicina reproductiva, guardianes del misterio de la fertilidad, quienes han entregado años de investigación para abrir caminos donde antes solo había incertidumbre.

of-am