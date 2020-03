El senador y dirigente PLD Reinaldo Pared revela tiene cáncer de esófago

Reinaldo Pared Pérez

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, anunció la noche de este miércoles que padece de cáncer en el esófago a nivel inicial y que en los próximos días iniciará un tratamiento médico en Estados Unidos.

Pérez, senador del Distrito Nacional, hizo la revelación en varios mensajes que colgó en Twiter. En el primero de ellos confirmó que se encuentra en los Estados Unidos en atención a un diagnóstico que le dieron en la República Dominicana, de que tiene el inicio de un tumor en el esófago.

“En USA los especialistas me han confirmado dicha dolencia la que, por los resultados de los exámenes, no me ha afectado ningún órgano del cuerpo”, agregó.

“En los próximos días serñe sometido a un tratamiento, mediante el cual y Dios mediante, los especialistas me auguran la erradicación de esa dolencia. Estamos en manos de Dios como siempre!”, señaló.

an/am