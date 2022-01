Reforma estatutos PRM en exterior (OPINION)

Entrando en materia y sin preámbulos, me concentro hoy en los Capítulos y Movimientos de simpatizantes para promover la participación política en el exterior que debemos ampliar más.

La bien depurada reforma estatutaria recopilada por Dr. Eddy Olivares no tiene desperdicio, es más, creo es súper larga, pero excelente y solo faltan detalles específicos en especial con el exterior, velando no contravenir leyes y reglamentos locales para los que tenemos doble ciudadanía y lealtad.

Miro bien el Artículo 139.- sobre Capítulos en el exterior. Dice así:

“Para promover la participación política de los dominicanos naturalizados en Estados Unidos, Europa y otros continentes o países, existirán los Capítulos en el Exterior, los cuales funcionarán de acuerdo con las leyes de esos países y estarán integrados por dominicanos naturalizados o descendientes de dominicanos nacidos en esos territorios. Dichos Capítulos operarán bajo las orientaciones del Presidente y el Secretario General Nacional del Partido en RD, en coordinación con la seccional correspondiente, integrada así: Comisión Ejecutiva de secc. en exterior estará conformada por los siguientes miembros Un Presidente ;b.(3)Vicepresidentes ;c. Secretario General ;d. Los tres (3) Subsecretarios generales; Y Un Presidente de la Comisión de Ética y Disciplina”

Ahora bien, se necesita elaborar y así lo establece el art 139 en su único Párrafo.

“Crear Un reglamento especial sobre la materia que esté apegado a los presentes estatutos y a las leyes de los países donde existan los mismos donde se ampliará todo lo referente a promoción política en exterior”

Todos somos importantes en partido y creo hay cargos para todos, pues el Comité de Circunscripción del Exterior estará dirigido por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario General y un Subsecretario General, escogidos por todos los presidentes y secretarios generales de las seccionales que correspondan. No habrá duplicidad de cargos ni funciones. Gente nueva, no entre ellos mismos, creo yo.

Permitido:

Para ejecución y desarrollo de los trabajos partidarios en el exterior están los siguientes organismos territoriales y electorales, con características propias, según la composición y jerarquía de los mismos: Habrá cargos para todos.

Mire:

a) Comités de Circunscripciones del Exterior; b) Comités de Regiones del exterior; c) Comités de Seccionales del exterior; con delegaciones permanentes d) Comités Zonales; e) Comités de Base. F) Comandos de Recintos Electorales; g) Comités de Colegios Electorales; h) Núcleos de Electores; i) y Capítulos en el exterior, eso es amplio pueden ser frentes, movimientos, etc., etc.

Serán miembros exoficio todos los jefes con voz del Comité de Circunscripción del Exterior, así los Presidentes y Secretarios Generales de los Comités de Seccionales, los Secretarios de Organización, Electoral, Educación y Doctrina, Comunicaciones, Técnico y de Políticas Públicas, de Transformación Digital e Innovación y los diputados correspondientes a la Circunscripción electoral, hoy hay 7 en 3 circunscripciones.

¿Tienen Voz en exterior, pero sin derecho a voto nacional convencional? Pregunto.

Párrafo III. Por convocatoria del Presidente y el Secretario General, el Comité de Circunscripción se reunirá ordinariamente cada treinta (30) días y extraordinariamente cuantas veces sea necesario.

Continuaremos…

