Reflexiones sobre la “reforma” de la UASD

EL autor es miembro de número de la Academia de Ciencias de la RD. Reside en Santo Domingo.

POR MOISÉS ALVAREZ

La UASD ha celebrado elecciones en donde resultó ganador Editrudis Beltrán el cual prometió iniciar su gestión con una reforma profunda. Este artículo pretende ver, brevemente, el desarrollo histórico y social de la UASD y las posibilidades de una verdadera reforma de la misma. A continuación, extractos de un artículo escrito por Bosch en Vanguardia del Pueblo en 1977 sobre los problemas de la UASD.

Bosch señalaba que el clima de indiferencia y falta de respeto a la UASD de parte de sus integrantes, … “ha sido la afluencia hacia la UASD de estudiantes y de profesores provenientes de la baja pequeña burguesía pobre y muy pobre que en su afán de escalar posiciones sociales han encontrado un camino fácil para lograr sus fines: el de convertirse en líderes, dentro del ámbito de la UASD” (los subrayados son míos).

… “El liderazgo…ha dado preeminencia social y política a unos cuantos, pero dentro de los límites de la UASD; … ha pasado a ocupar, también…posiciones económicas relativamente importantes, pues sueldos de algunos cientos de pesos mensuales resultan ser importantes para miembros de la baja pequeña burguesía pobre y la muy pobre que cuando entraron en la UASD como estudiantes no tenían los medios necesarios para desayunar todos los días.”

Las posiciones en la UASD son individualistas … “porque la UASD es un lugar poblado por miles de miembros de todas las capas de la pequeña burguesía dominicana, y la actitud predominante en la pequeña burguesía es la individualista” … “para un pequeño burgués lo real y verdaderamente importante es él mismo; es lo que él quiere, lo que él tiene, lo que él cree, lo que él piensa, lo que él desea ser o hacer.”

… “La UASD, hemos dicho varias veces, es el paraíso de la pequeña burguesía dominicana. La actitud personalista de la pequeña burguesía (más individualista cuanto más se acerque al estrato más bajo la capa a la que pertenece la persona) es la que explica que en la UASD haya no menos de ocho organizaciones políticas” … “y sin embargo se tratan entre sí con enemistad mortal.”

Las diferencias no son ideológicas … “son diferencias propias de las distintas capas de la pequeña burguesía a que pertenecen sus líderes y sus miembros, y entre ellas están el afán de liderazgo, la necesidad de seguridad social y de prestigio que da la posición de líder, aunque se trate de un liderazgo mínimo y pasajero” … “en virtud de todas sus condiciones de vida está más bien dispuesto a venderse a la reacción…”

… “en la UASD abundan los calieses y los agentes provocadores, que son también lumpemproletarios…convertido en “revolucionario” por su violenta necesidad de lograr ascensos sociales”. … “Ese fue un ejemplo de la capacidad que tiene la pequeña burguesía para deformar la realidad, y un ejemplo muy caro puesto que costó vidas valiosas”.

… “En pocos años la UASD quedó desprestigiada, fundamentalmente debido a las actividades de los agentes provocadores disfrazados de revolucionarios.”

… ”Lo “revolucionario” era salir de la UASD a romper vidrieras, apedrear automóviles, quemar gomas y gritar por las calles consignas emocionales, sin ningún mensaje que pudiera interesar al pueblo, y como consecuencia de esas actividades sin valor político real, los profesores, los empleados y los estudiantes de la UASD tienen que cargar ahora con el descrédito de esa venerable institución”.

Ha cambiado ?

Ha cambiado la UASD en 45 años, veamos: Un coronel es asesinado en la UASD, a un profesor de la institución lo asesinaron por tratar de sobornar a unos delincuentes, un ex rector es asesinado por un lío entre “políticos”, un presidente de la FED es condenado por estafar a estudiantes de la UASD para viajar a EEUU (me imagino a Amín Abel Hasbún revolcándose en su tumba), siguen pedreas y huelgas, etc.

Los antiguos “revolucionarios”: comunistas; socialistas; progresistas, y demás “istas” (como diría trespatines) ahora se nacionalizan estadounidenses y se han convertido al evangelio y comienzan y terminan cualquier conversación con bendiciones, bendiciones. Me imagino que el difunto General Pérez y Pérez, y la CIA, deben estar “orgullosos” de lo que han logrado.

En lo que respecta a la investigación científica, las universidades privadas le llevan ventaja en lo que a artículos científicos publicados en revistas indexadas y con revisión por pares tienen (no en periódicos nacionales), y al registro de patentes e instalaciones de investigación operativas y productivas.

La mayoría de los llamados institutos no realizan investigaciones científicas conocidas y algunos tienen o han tenido directores, que no son científicos reconocidos, son negacionistas del cambio climático y han sido cuestionados en los medios por el manejo de fondos del estado, y encima han sido premiados por la MESCYT (ver lo dicho por el presidente “…buscando en Google se descubren muchas verdades”).

Respecto a las elecciones, en donde participan unas 3 mil y pico de personas, parecería que son elecciones presidenciales y no de una universidad. En todas partes, banners, afiches, etc. En un periódico de gran circulación nacional un reconocido periodista decía en su columna lo siguiente: “Las elecciones costaron a la UASD entre $4 y $5 millones, y se calcula que solo uno de los candidatos a la rectoría gastó $37 millones en su campaña». ¡Bueno el carguito, eh!”.

¿De dónde sale ese dinero? Debería hacerse una auditoría para saber en qué se gastó. ¿Por qué no hacer unas elecciones como la hace la Universidad Autónoma de México (UNAM) sin tanta parafernalia? Espero que esta reflexión le sirva de guía al excelentísimo rector electo de la UASD, Editrudis Beltrán.

jpm-am

