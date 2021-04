Reflexiones sobre la división del PLD y la derrota electoral 2020

Las elecciones del año 1996 cambiaron el panorama político en la República Dominicana (finaliza el caudillismo político de Joaquín Balaguer y de Juan Bosch) con el ascenso al poder de una nueva fuerza política llamada Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que por su tamaño no podría relevar todos los puestos políticos del estado ocupado por su aliado el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), por lo cual el PLD no pudo afincarse en el poder en el periodo 1996-2000 con la ideología de Juan Bosch porque estuvo influenciado por las fuerzas reformistas cimentadas en las ideas del Doctor Joaquín Balaguer – remanente del trujilismo y por otro lado el Boschismo, corrientes opuestas, lo que causó que en el año 2000 el doctor Joaquín Balaguer rompiera con la alianza o pacto patriótico del llamando a los peledeistas los comesolos.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fue fundado el 15 de diciembre de 1973, surgido de una escisión del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) a raíz del abandono de su fundador y máximo dirigente, Juan Bosch, junto a un grupo de antiguos miembros del partido, que desde la fundación del PRD en 1939 había sido la figura más destacada de la política en contra de la Tiranía de Trujillo 1930-1961 y gran opositor de los gobiernos Reformistas.

Parece que también la influencia de un estilo de gobernar el país inculcado por los reformistas en ese periodo de alianza se inició un proceso de contradicción en la visión y misión de gobernar que contrastaba con las ideas liberales que le dieron origen al PLD y ya muchos dirigentes de afuera comparaban al estilo de gobernar del presidente de turno Dr. Leonel Fernández con el estilo de Joaquín Balaguer, por lo que muchos opinaban que el PLD se sumergió entre las ideas de su fundador, Don Juan Bosch y las ideas de Leonel Fernández y cada vez más, por las ambiciones de poder y la derrota en las elecciones del año 2000 la dirigencia del PLD se fue alejando de los principios que le dieron origen a la organización, asomándose una corriente de grupismo.

Danilo Medina como armador táctico y estratégico del PLD se había dado cuenta tarde para saber que se iniciaba en su ala una corriente de grupismo, rechazada por Don Juan Bosch, agudizándose cuando él consideraba que el PLD se estaba alejando de los principios que le dieron origen y que el supuesto trastornador de los principios lo era el Dr. Leonel Fernández por no haber cumplido con el pacto de que él (Danilo) fuera el candidato a la presidencia en el periodo 2008-2012 por ende lo llevó a renunciar al puesto de ministro de la presidencia en el año 2007.

Todo esto siguió apresurando el distanciamiento entre Danilo Medina y Leonel Fernández teniendo como consecuencia que se formalizara la corriente o tendencia de Danilo Medina por disgustos en los resultados del “Congreso Elector Profesor Juan Bosch” del PLD que se celebraron el 06 de mayo del 2007, para las presidenciales 2008-2012, donde perdió Danilo Medina y salió ganador la relección presidencial, el Dr. Leonel Fernández con un 71.55% de los votos.

Estos hechos marcaron un alejamiento de los Danilistas del poder y se agruparon para vencer a la gente de Leonel Fernández para las elecciones del año 2012 y evitar la relección por tercera de vez del presidente, dejando establecido una diferencia personal, no obstante la alta vocación de poder del expresidente Leonel Fernández permitió que el PLD fuera unido en las elecciones del 2012 donde Danilo Medina salió candidato a la presidencia, llevándolo a ganar en primera vuelta la presidencia de la república contra el presidente Hipólito Mejia con margen pequeño-

Al llegar Danilo Medina al poder con la ayuda de Leonel Fernández y con una alianza llevando a Margarita como la vicepresidencia se pensó que el nuevo presidente de la república y del PLD se comportaría como tal, pero por el contrario, las diferencias se profundizaron de inmediato, desde que se puso la banda presidencial y en el discurso de toma de posesión se acusaba la gestión de su predecesor de haberle dejado, tan solo un maletín lleno de facturas por pagar y que su gobierno se encargaría de corregir lo que estaba mal, continuaría lo que estaba bien y haría lo que nunca se hizo.

Se programó la realización del Congreso Elector en el año 2013, donde el grupo de Danilo Medina arrasó con todos los miembros del Comité Central, lo que le permitió hacerse con una mayoría en el Comité Político y liquidar el poder político en el seno del partido a Leonel Fernández. Así el grupo del presidente se apropió del control del PLD y el presidente del PLD, el doctor Leonel Fernández, quedaba sin poder de decisión en el seno del Comité Político y el Comité Central, quedando como aquella famosa frase de que “el rey reina, pero no gobierna”.

Acontecido todo esto, el grupo de Medina se había apoderado del partido para el año 2015 y se avecinaban las elecciones presidenciales del 2016-2020 y las primarias del partido. Todo estaba montado para la relección presidencial, lo que llevó al PLD hacer un pacto con Leonel Fernández para facilitar la relección de Danilo Medina en el año 2016, acordando llevarlo a la relección presidencial, firmando un legajo de 15 puntos, que finalmente nunca se cumplieron.

En el año 2016 resulta reelecto el licenciado Danilo medina a la presidencia de la república y comenzó de nuevo la odisea de Leonel Fernández a tal grado que las reuniones del comité político su voz no era oída y se agudizaban continuamente la medición de fuerzas a tal punto que, entre ambos líderes, llegó el momento que no se dirigían la palabra lo que rebozó la copa y se cerró el camino del dialogo entre ambos.

El intento de modificar la constitución de la república en el 2019, por parte del grupo de Danilo Medina en el congreso hizo que otro grupo de congresistas convocaran marchas en el congreso para evitar esos intentos y se le puso la tapa al pomo para pararla cuando el propio Leonel Fernández presidente del PLD, encabezó una gran concentración donde se opuso a tal acción, convirtiéndose en guardián de la constitución, según sus propias palabras y luego las declaraciones del enviado de Estados Unidos le cerró el paso a la relección en el 2020.

Esas luchas en contra de la reelección por parte del presidente de su propio partido enfurecieron a Danilo Medina y la continuidad del camino para impedir que Leonel Fernández fuera el candidato presidencial por el partido para el año 2020, dando luz verde a todos los dirigentes del partido para que se lanzarán como precandidatos presidenciales para enfrentar las intenciones de Leonel Fernández. Esto no satisfizo a Danilo porque los precandidatos que salieron al ruedo nunca obtuvieron los números para enfrentar a Leonel Fernández en las primarias pautadas para el 06 del mes de octubre del 2019 y de repente saco de su manga la última carta proponiendo a Gonzalo Castillo, como el candidato a enfrentar a Leonel Fernández, bautizado por él cómo sangre nueva.

Los demás precandidatos fueron descartados y el grupo de Danilistas enfrentaron a Gonzalo Castillo contra Leonel Fernández en las primarias abiertas del 06 de octubre del 2019, saliendo ganador el candidato Gonzalo castillo con 911,324 votos frente a Leonel Fernández con 884,630 votos. Los resultados de Las Primarias Abiertas fueron rechazados por Leonel Fernández de manera inmediata, alegando que le habían hecho un descomunal fraude digital y colosal, debatiéndose en solicitud de auditorías a la junta central Electoral, participación de la OEA y finalmente el vencedor era, el que había previsto el equipo de palacio: Gonzalo Castillo.

Esto trajo como consecuencia la renuncia irrevocable del presidente y miembro del PLD, el Dr. Leonel Fernández, y en su discurso él afirmaba lo siguiente: “Ahora, con mucho pesar, ha llegado la hora de partir. Sobre la marcha, tal vez sin advertirlo a tiempo, nos diferenciamos. Hay quienes no podemos vivir en medio de la mentira, el engaño, la manipulación, la doblez, el irrespeto, la petulancia, el incumplimiento de la palabra empeñada, la simulación, la hipocresía y la desfachatez.”

Y, a continuación, declaraba: “Ahora, guiado por el espíritu divino, me esperan otros caminos para transitar. En principio, la creación de un nuevo proyecto político: La Fuerza del Pueblo, que procurará conquistar por fuera lo que desde adentro nos fuera usurpado: la esperanza del pueblo dominicano por siempre construir un mejor futuro. Así, formó La Fuerza del Pueblo, su partido y de inmediato caminó haciendo alianzas parciales con el PRM y el Partido reformista, trayendo como tercera consecuencia la derrota del PLD en las elecciones del 05 de julio del año 2020, perdiendo la presidencia de la república, la mayoría de senadores, diputados y alcaldes en todo el territorio nacional.

Se dice que el poder sustituyó los principios, los acompañantes más cercanos de Danilo Medina perdieron las perspectivas enviándoles un mensaje errado de que se ganaban las elecciones sin Leonel y la inexperiencia del equipo más cercano le faltó la experiencia política y la vinculación con las bases del partido, esos que entraron a la cúpula del PLD después del año 2006 alrededor de 20 funcionarios sin experiencia política, ni de estado, ni miembros del Comité Político.

¿Que quién tenía la razón?

La historia se encargará de ser testigo, pues por un lado está el expresidente de la república y presidente del PLD sin posibilidad de aspirar a la presidencia y, por otro un expresidente de la república, líder de un nuevo partido, La Fuerza del Pueblo (FP), que puede aspirar a la presidencia, que ha creado un partido sin grupismo y con una gran experiencia en las lides políticas.

Si el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) quiere llegar nueva vez al poder, la renovación interna deberá desterrar la cultura de grupismo, que los dirigentes estén vinculados a las bases del partido, que cumplan con los principios que se han dado, respetar el derecho a elegir y ser elegido, no imponiendo ni maltratando los demás compañeros, de lo contrario el tiburón no se recobrará de sus heridas e irá a navegando al igual que el barco del otrora disminuido Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que no supo pagar el óbolo a Caronte.

Concluyo este artículo de opinión diciendo que con la salida del Dr. Leonel Fernández Reyna como presidente y miembro del PLD, habiendo sido tres veces presidente de la República Dominicana y con la creación de su partido, Fuerza del Pueblo (FP), se ha concluido con un hermoso periodo del bipartidismo y habrá que concertar con otras fuerzas políticas para llegar el poder.

