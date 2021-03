Reflexiones de Semana Santa

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

En este periodo de Semana Santa es celebrado por los cristianos para conmemorar la muerte, crucifixión y resurrección de Jesús Cristo realizando misas, caravanas y grandes concentraciones evangélicas, así como el desplazamiento de las personas a diferentes comunidades, playas, ríos, hoteles y casas de campo para divertirse y como es conocido estamos viviendo una etapa de emergencia por la pandemia del Coronavirus y necesitamos reflexionar sobre nuestras vidas.

Hay que reflexionar sobre el impacto de esta pandemia en nuestra vida, la salud de nuestra familia y seguir orando por los que se han ido a destiempo por el ataque inmisericorde del coronavirus. Hay personas que han perdido seres queridos y deben recuperarse para enfrentar el futuro y seguir viviendo juntos a los que están vivos.

Hay que relanzar nuestros planes de acuerdo a las posibilidades que nos deja la pandemia y continuar con prudencia frente a este flagelo que está amenazando la vida de la gente en nuestro país y en cada parte de la humanidad. Semana Santa es un espacio para aprovechar y hacer un silencio y respirar, para poder seguir enfrentando todas esas dificultades en que nos ha sumido el coronavirus.

Este periodo de asueto de Semana Santa, las vacaciones no deben ser nuestra prioridad en nuestro presupuesto, debemos pensar en las medidas que debemos seguir implementado para salvar nuestras vidas; no contagiarnos ni contagiar a otros. Cuidar de nuestros enfermos, ahorrar para comprar los alimentos y las medicinas. Hay que reflexionar sobre la pérdida de los empleos tanto públicos como privados, unos por disminución de la economía y otros por meras sustituciones por causas políticas.

El segundo tema que debemos reflexionar es sobre el aborto, comenzando por recordar su significado y asumimos que es un procedimiento que puede ser inducido o no (natural o voluntario) en que se detiene el embarazo provocando la muerte del embrión o feto. Es uno de los procesos más empleados y más controversiales en la época, con diversos dilemas, y argumentos y posturas distintas sobre si es correcto o no moralmente.

El Art. 37 de la Constitución de la república dominicana del 2010 consagra el Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte y el Art. 38 sobre la Dignidad humana, establece que el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.

Hay algunos comunicadores que están enfocando el aborto desde el punto de vista de la ideología de género para poder entender la defensa del movimiento feminista que lo ve como un derecho a la vida y que la única que debe decidir es la mujer como tal. Por el contrario, algunos opinan que el aborto es un tema que compete a todos, ya que nadie vive solo ni fuera del alcance de la ley.

Y el tercer tema que debe prestarse a reflexión y con mucha más atención, es ahora, sobre las medidas que hay que tomar para evitar accidentes de tránsito. Se sabe que, aunque existe prohibición a la celebración de fiestas y a los tumultos en las calles, playas, ríos y bares la gente siempre se aventura a buscar sitios de esparcimiento, por lo que debemos tomar las medidas preventivas saliendo con mascarillas, distanciamiento y a observar las medidas de higiene para evitar ser contagiado con el coronavirus.

Si va a viajar, los expertos en seguridad vial, nos señalan de cómo se pueden evitar los accidentes de tránsito: 1) Eliminar el alcohol (no conducir borracho), 2) manejar sin violencia, 3) Evitar transitar por carreteras de una solo vía, 4) Respetar las señales de tránsito, 5) No manejar a altas velocidades, 6) Todos ponerse el cinturón de seguridad, 7) No hablar por teléfono cuando estás en el volante, 8) No escuchar música a altavoces, 9) Revisar las gomas, frenos, combustible, luces y los limpiadores de vidrios.

