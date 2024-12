Recordando a Milton Friedman (OPINION)

La famosa frase del Dr. Milton Friedman, “No hay almuerzo gratis”, se hizo viral debido a su impactante verdad que nos enunciaba.

De ahí que, básicamente, eso es todo lo que necesitas saber sobre economía, o, en realidad, sobre la vida. Todo tiene un precio y no hay soluciones perfectas, solo compensaciones.

Si crees que estás obteniendo algo “gratis”, te estás engañando a ti mismo. De una manera u otra, alguien tiene que pagar por ello, y ese “alguien” generalmente eres TÚ.

Esta valiosa pramagticidad fue popularizada en la década de 1970 por este economista de la Universidad de Chicago, y lo convirtió, junto con sus muchas otras ideas penetrantes, en el economista más influyente de su tiempo.

I-TRASFONDO HISTORICO:

Nacido en Brooklyn en 1912, hijo de dos inmigrantes judíos pobres de lo que hoy es Ucrania, Friedman nunca dio por sentadas las oportunidades que Estados Unidos le ofrecía. Dedicó su vida a defender los postulados de la libre empresa. Nadie lo ha hecho nunca de manera más convincente. De ahí que, hoy día, sus enseñanzas han tomado de nuevo los “Think Tanks” mundiales.

Su trabajo académico se centró en la teoría monetaria, QUE AVALA la idea de que el crecimiento o la contracción de la oferta monetaria tiene un profundo impacto en la economía de una nación. De ahí que, la Gran Depresión de la década de 1930, que había causado tanto sufrimiento y que Él había vivido personalmente, sirvió de base para su tesis.

NOTA 1.: El Dr. Friedman demostró que la Depresión no fue el fracaso de un mercado libre fuera de control, sino de una Reserva Federal fuera de control (la Fed), el banco central de los Estados Unidos.

En lugar de mantener estable la oferta monetaria durante una recesión, la Reserva Federal la estranguló. Esto inició una serie de “corridas bancarias”: la gente literalmente corría para sacar su dinero del banco antes de que éste se quedara sin dinero.

Pero ese, según Friedman, no fue el mayor error de la Reserva Federal. El mayor error fue que la Reserva Federal existiera. Sin Reserva Federal, creía Friedman, no habría habido Gran Depresión.

El libre mercado habría resuelto las cosas por sí solo, tal como lo había hecho en convulsiones económicas anteriores.

Pero los miembros de la Reserva Federal no tenían confianza en el mercado. Su confianza estaba puesta en su propia capacidad para ajustar la increíblemente compleja economía estadounidense.

Esta confianza estaba fuera de lugar. La Reserva Federal y el presidente que dominó la década, Franklin Roosevelt, tomaron una mala decisión, tras otra, y la Depresión se prolongó.

Friedman vio que se cometía otro grave error a principios de los años setenta. Friedman hizo la audaz predicción de que los esfuerzos de la Reserva Federal por imprimir dinero para mantener al país fuera de una recesión conducirían a algo peor: estanflación, la combinación de alta inflación y alto desempleo. De manera precisa, eso fue exactamente lo que sucedió. Muchos economistas, que antes habían desestimado a Friedman, ahora reconocen que Él tenía razón.

Pero por perspicaces que fueran sus teorías económicas, su don especial era su capacidad para explicarlas al público y su voluntad, incluso su entusiasmo, para hacerlo.

Escribió libros, todos un “Best Sellers” y tuvo una columna en Newsweek durante 18 años. En 1980 presentó la popular serie de televisión de diez episodios Free to Choose, para PBS. El tema del programa era puro Friedman: Mientras otros confiaban en que el gobierno tomaría buenas decisiones, Friedman confiaba en la gente y en el mercado.

NOTA 2.: Don Milton argumentaba, de manera persuasiva, que el control, la regulación y los impuestos excesivos del gobierno distorsionaban los incentivos y ponían dinero en manos de políticos y burócratas que no lo habían ganado y no sufrían consecuencias si sus políticas fracasaban.

Además, Amigo Lector, había otras formas en que la intervención del gobierno distorsionaba el libre mercado, “ASIGÚN” dijo Friedman:

A)-El proteccionismo, por ejemplo, aumentaba los precios para los consumidores y desalentaba la innovación;

B)-La sobrerregulación burocrática permitía a las grandes empresas, con sus abogados y cabilderos, expulsar a los pequeños competidores;

C)- Las leyes de salario mínimo conducían a menos empleos para quienes más los necesitaban.

NOTA 3.: Todo esto se derivó de la idea básica de Friedman de que millones de personas trabajando para sus propios fines podían tomar mejores decisiones que un grupo de burócratas no electos que no tenían ningún interés en el resultado. Ahora bien, Friedman no se limitó a quejarse del problema. Tenía soluciones listas cuando y donde se las necesitaba;

NOTA 3.: De ahí que, cuando el comunismo se derrumbó en Europa del Este a fines de los años 1980, los economistas de lugares como Estonia, Polonia, que habían leído a Friedman en secreto, a veces a la luz de las velas, ahora adoptaron su modelo de bajos impuestos y regulación ligera con gran efecto.

La influencia de Friedman se extendió por todo el mundo. Israel, Chile, Nueva Zelanda, el Reino Unido y, por supuesto, los Estados Unidos pusieron en práctica sus ideas Y Funcionaron. Hoy día tenemos que un Donald Trump y un Javier Miley, las están poniendo a funcionar de nuevo

A medida que su fama se extendía, Friedman siempre se aferró a su principio rector: La libertad no es la regla sino la excepción. “El estado típico de la humanidad”, escribió, “es la tiranía, la servidumbre y la miseria”. De ahí que, que el precio de la libertad es la vigilancia eterna y conocer a Milton Friedman.

II-EL MODELO ECONOMICO DEL FRIEDMAN DE HOY

Amigo Lector, tal y como habíamos dicho, Milton Friedman fue un destacado economista estadounidense conocido por su firme defensa del capitalismo de libre mercado y del monetarismo. Su modelo económico, el monetarismo, hace hincapié en la importancia de controlar la oferta monetaria para gestionar la inflación y estabilizar la economía. Friedman sostenía que la intervención del gobierno en la economía debería ser mínima y que se debería permitir que el libre mercado se autorregulara y cómo esos postulados mejoran los sistemas económicos actuales.

El modelo económico de Milton Friedman ha tenido un impacto significativo en las economías modernas, en particular a través de la adopción del monetarismo y los principios del libre mercado. A continuación, se presentan algunas formas clave en que sus postulados han influido en los sistemas económicos actuales:

1-Política Monetaria: El énfasis de Friedman en el control de la Oferta Monetaria, para gestionar la inflación, se ha convertido en una piedra angular de la banca central moderna. Los bancos centrales, como la Reserva Federal de los EE. UU., ahora se centran en mantener la estabilidad de precios mediante el ajuste de las tasas de interés y el control de la Oferta Monetaria. En nuestro país, el Banco Central lo realiza a través de la manipulación de la Tasa de Política Monetaria(TPM).

2-Control de la Inflación: La afirmación de Friedman de que «la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario» ha llevado a políticas destinadas a mantener la inflación bajo control mediante un estricto control monetario. Esto ha ayudado a muchas economías a evitar las altas tasas de inflación observadas en el pasado.

3-Intervención mínima del gobierno: La defensa de Friedman de una intervención mínima del gobierno ha influido en las políticas de desregulación en varios sectores, promoviendo la eficiencia y la innovación. Este enfoque se ha adoptado en muchos países, lo que ha dado lugar a mercados más dinámicos y competitivos. Sin embargo, en nuestro país, todavía falta mucho por hacer para simplificar los procesos legales y condicionales dirigidos a la inversión y comercialización en nuestra economía. Existe una burocracia atrofiante, tanto en el sector privado como público, que fomenta el clientelismo y la corrupción.

4-Capitalismo de libre mercado: Su apoyo al capitalismo de libre mercado ha fomentado la reducción de las barreras comerciales y la promoción del comercio global, fomentando el crecimiento económico y el desarrollo.

5-Reforma del bienestar: Las ideas de Friedman también han dado forma a las políticas de bienestar, promoviendo el concepto de impuesto negativo sobre la renta y otras soluciones basadas en el mercado para los problemas sociales. En otras palabras, permitir que el conglomerado humano productivo, pueda dedicar más recursos al consumo de bienes y servicios asequibles a sus ingresos reales.

En resumen, amigo Lector, si bien las teorías de Friedman han sido influyentes, también han enfrentado críticas y debates. Algunos sostienen que la dependencia excesiva de las fuerzas del mercado puede conducir a la desigualdad y a problemas sociales. Ahora bien, sus contribuciones siguen dando forma a las políticas económicas y al pensamiento en todo el mundo, lo que conllevará a un nuevo orden económico mundial.

