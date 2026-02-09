Reconocen a oficiales de las fuerzas militares dominicanas
SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Defensa (MIDE) realizó su más alto reconocimiento institucional a oficiales con 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con destaque de sus valores en defensa de la soberanía y seguridad nacional.
La ceremonia fue encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD., junto a los miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y el director general de la Policía Nacional.
Más de 500 oficiales fueron galardonados, como expresión de gratitud institucional por su desempeño ejemplar y su prolongada entrega al servicio.
COMPORTAMIENTO GUIADO POR VALORES
En sus palabras, el titular del MIDE destacó que los homenajeados demostraron, a lo largo de sus carreras, un comportamiento guiado por los valores del honor, la disciplina y el profesionalismo.
Precisó que también contribuyeron de manera decisiva al fortalecimiento de las instituciones castrenses y al cumplimiento de las misiones constitucionales encomendadas.
Asimismo, señaló que ingresaron a las filas militares y policiales como cadetes y guardiamarinas en el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, y asumieron no solo una profesión, sino una vocación de vida.
EJEMPLO VIVO DE PERSEVERANCIA
“Ustedes son ejemplo vivo de perseverancia, liderazgo y amor a la patria. Las nuevas generaciones que hoy se forman en nuestras academias y centros de entrenamiento ven en ustedes un referente, una guía y una inspiración.
Su trayectoria demuestra que el servicio honesto y disciplinado deja huellas profundas en la historia de nuestras instituciones y del país”, expresó el ministro de Defensa.
El galardón simboliza el agradecimiento del Estado dominicano y de la ciudadanía por una trayectoria marcada por la entrega, el sacrificio y el servicio a la nación, muchas veces desempeñada en condiciones exigentes y de alto riesgo.
agl/of-am