Reconocen 50 años en el ejercicio periodístico de Miguel Franjul

SANTO DOMINGO.- El Consejo de Administración de Editora Listín Diario reconoció la trayectoria de 50 años en el ejercicio periodístico de Miguel Franjul, en una ceremonia en el salón Gran Embajador del Hotel El Embajador, de esta capital.

A la edad de 17 años, Franjul inició el ejercicio periodístico a la edad de 17 años en el Lstín Diario, y a partir de entonces, su carrera ha sido ascendente.

En su larga carrera de cinco décadas ha sido director de tres diarios y un semanario, y fundador y subdirector de uno de los periódicos matutinos del país.

Salió del Listín en 1980 para fundar el diario Hoy, donde ocupó los puestos de subjefe de Redacción, jefe de Redacción, subdirector y uno de sus columnistas principales.

Después pasó a dirigir el diario La Información, en Santiago de los Caballeros, y fue reconocido por el Congreso por los aportes hechos en favor de la niñez de esa zona y por la campaña que llevó a cabo para que se construyera el Acueducto Cibao Central.

Cuando falleció el periodista dominicano Rafael Herrera, director del Listín desde su reaparición en 1963 hasta 1995, Franjul fue designado subdirector, funciones que ejerció durante algunos meses para pasar a dirigir el diario La Nación en 1999.

En 2000 fue llamado para dirigir el Listín, cargo que ostenta al día de hoy.

Durante su discurso de agradecimiento, Franjul manifestó que 50 años es un período de tiempo que, aunque largo, no le parece tal, porque la auténtica vocación periodística, que es la fuerza motora y vital que le ha permitido tan extenso ejercicio, no le deja espacio para llevar estas cuentas del calendario, sino para lidiar con las novedades de cada día y mirar siempre hacia el futuro, ya que el periodismo es un oficio que no admite pausas ni paradas.

A la celebración asistieron el director de la Policía, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte; el ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sem; el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, y las ministras de la Mujer, Janet Camilo, y de Educación Superior, Alejandrina Germán, entre otras personalidades.

También estuvieron los directores de Diario Libre y El Día, la periodista Nuria Piera y el alcalde David Collado, entre otros.

Felicitaciones

Funcionarios y personalidades expresaron ayer su regocijo y felicitación por los 50 años de ejercicio periodístico del director del Listín Diario, Miguel Franjul, quien en la fecha fue objeto de un homenaje.

Entre los funcionarios que así se manifestaron están José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia; José Ramón Fadul, ministro de Interior y Policía; el empresario Ramón Báez Romano, la presidente de Altice, Ana Figueredo; el socio director de Newlink, Eduardo Valcárcel, y Mary Pérez Marranzini, presidenta de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, entre otros.

En su misiva, Peralta expresa sus “más sinceras felicitaciones por haber arribado a 50 años de labor periodística, durante los cuales ha mostrado una trayectoria reconocida en el ámbito nacional e internacional, por su intensa labor de divulgación, investigación y de profundización de la vida política, económica e institucional de la República Dominicana”.

En el caso de Fadul, escribe para afirmar que le agasaja por haber arribado a 50 años “de ejercicio y labor ininterrumpida en un oficio que se ha convertido en un referente del conocimiento nacional e internacional”.

Agrega el ministro de Interior que para él tiene un alto valor el compromiso de Franjul “y sus aportes para con el país al momento de comunicar y expresar hechos y realidades, preservando la prudencia y la diplomacia”.

La ministra de la Mujer, Janet Camilo, manifestó que celebra “la trayectoria profesional de un hombre que ha hecho del periodismo un ejercicio de compromiso con la construcción de la democracia dominicana”.

“Felicidades Miguel Franjul, es usted un referente de ayer, de hoy y de siempre”, concluyó Camilo.

Otros funcionarios que también expresaron su felicitación mediante cartas fueron Francisco Pagán Rodríguez, director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), quien señaló que “las luchas que has desarrollado (Franjul) con tus editoriales, columnas, análisis en favor de las libertades, el desarrollo nacional y el respeto a los derechos de los demás te han valido el respeto público como uno de los periodistas de mayor influencia en el país”.

Enrique Ramírez Paniagua, director de Aduanas, escribió para unirse a la celebración de los 50 años de Franjul de labor periodística al expresar que “tu ejercicio es una referencia que enaltece el periodismo, exaltando la verdad desde la información pulcra, oportuna y fidedigna”.

Mientras que Alexandra Izquierdo, directora de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), se une a la celebración al expresar a Franjul que “sus aportes como periodista son un legado insigne que sentó las bases del periodismo escrito con el que contamos en la actualidad, dado que ha sido usted una figura estelar del Listín Diario, pero también con la fundación del periódico Hoy, así como con la publicación de distintos escrito de enorme valor”.

Franjul recibió cartas de Báez Romano, quien tras felicitarlo, le expresa que “durante toda una vida has recorrido un largo camino, distinguiéndote con tesón y esmero en la tan importante y significativa labor, contribuyendo grandemente en el mundo de la información periodística y de opinión pública en nuestro país”.

De su lado, Valcárcel expresa congratulaciones a Franjul, “por ser un profesional que cada día, desde la sala de redacción, ha entregado lo mejor de sus buenos oficios en beneficio de la ciudadanía”.

Entretanto, Ana Figueredo manifiesta que para los dominicanos “es un gran honor y orgullo tenerle como ejemplo para muchas generaciones y nosotros en Altice celebramos con usted, su familia y todos los miembros del Listín Diario tan significativo y merecido reconocimiento”.

Mary Pérez Marranzini se une a la celebración de los 50 años de Franjul en el periodismo, a la vez que lo felicita por “la excelente gestión realizada en la dirección del diario que ha acompañado a los dominicanos en los principales hitos de su historia y reiterar nuestro agradecimiento por todo el apoyo que desde nuestra fundación, hace 55 años, hemos recibido de ese baluarte informativo, que es patrimonio nacional”.

Con información del LISTIN DIARIO