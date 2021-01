RECLAMOS CIUDADANOS: Piden ayuda para moradores de Villa Mella

Fidel Lorenzo Merán entrega los alimentos.

SANTO DOMINGO NORTE.- El presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social, Fidel Lorenzo Merán, catalogó de dolorosa la situación de comunitarios en Villa Mella, quienes viven en la pobreza extrema y no cuentan con documento de identidad que les permita participar de los programas sociales creados por el gobierno.

Tras entregar alimentos a sus moradores, solicitó al presidente Luís Abinader intervenir de manera urgente en las comunidades con estas características, donde muchos perdieron su trabajo y otros no pueden acceder a empleos formales por no tener documento de identidad.

«Son individuos que no existen para el gobierno, y estamos hablando de dominicanos que no participan de ningún programa del Plan Social de la Presidencia por no tener cedula», dijo.

Lorenzo Meran indicó que a través de FEJUS está trabajando para lograr que la Junta Central Electoral realice los trámites pertinentes y otorgue el documento de identidad a cada comunitario. Agregó que mientras tanto estos no tienen acceso a alimentos y requieren la intervención urgente del gobierno.

of-am