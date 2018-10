Reclama llevar al banquillo de los acusados los faltantes en expediente Odebrecht

NUEVA YORK.- Margarito Carlos de León, coordinador de ultramar de Lineamientos Alternativos al Poder (LAP), aseguró que el Partido Revolucionario Moderno Internacional reclamó llevar al banquillo de los acusados a los faltantes en el expediente de Odebrecht.

El también miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRM, entiende que esa organización sigue siendo leal a los postulados de José Francisco Peña Gómez, ya que la solidaridad expresada a favor de Leonardo Faña y de Jesús (Chu) Vásquez, está evidenciada y quedó demostrada en ese evento.

Expresó que no son jueces ni fiscales, ni dicen que son inocentes pero que tan poco pueden decir que ellos son culpables, pero que un grupete de ladrones que tienen riquezas que no pueden demostrar sus orígenes, pero que enrostran al pueblo dominicano con jeepeta suntuosas y mansiones que nunca soñaron tener, no están en el banquillo de los acusados.

“Están abusando con Chu Vásquez, con Andrés Bautista y con Leonardo Faña, pero que eso va a terminar a partir del 2020 y todos los jueces penales tendrán que responder ante el pueblo, el país y ante Dios por sus actos indecorosos, pidiendo no tener miedo de defender a los compañeros”, dijo De León

El Director Nacional e Internacional de Operaciones de la campaña de Luis Abinader, entiende que si el PRM no existiera, no hubiera equilibrio en la República Dominicana, asegurando que esa organización se convirtió en pocos tiempos en la esperanza del pueblo dominicano.

“El PRM es la garantía de la paz y su mejor visión es garantizar que los hombres y mujeres de esa organización que aspiren a manejar fondos públicos, tienen que hacer un compromiso solemne de no mancharse con el peculado para retomar como atributo de cada político la honestidad, la honradez, pulcritud y la integridad en el manejo de los fondos públicos”, aseveró Margarito Carlos De León.

Margarito Carlos De León dejo en claro que la batalla legal no termina en el presente gobierno, que se inicia en el 2020 cuando se tenga compañero de la talla de Farides Raful dirigiendo la justicia dominicana.

El destacado dirigente político perremeista hizo un llamado a los amigos, aliados, camaradas y hermanos, para que vengan nuevamente a su proyecto político y darse un abrazo fraterno, deponiendo actitudes, para marchar juntos, parejos, al unísono, para desalojar a los depredadores del Palacio Nacional, que no se cansaran de hacer ese llamado solemne y necesario pensando primero en el país y luego en lo personal.

El aspirante presidencial Luis Abinader realizó una llamada telefónica durante el desarrollo del encuentro agradeciendo el apoyo que le brindan e invitó a continuar los trabajos de inscripción para el crecimiento de la organización., también se recibieron llamadas del licenciado Jesús (Chu) Vásquez y Leonardo Faña quienes expusieron sobre la situación nacional y la posición política del PRM.

En el mismo acto George Robles pronunció las palabras de bienvenida, Margarita Pichardo, Coordinadora del LAP en el Estado de Nueva York, dio las palabras introductoria del acto, en tanto Emigdio Moronta presentó a cada uno de los coordinadores de las diferentes seccionales del LAP correspondientes a la circunscripción No. 1 del exterior, quienes hicieron uso de la palabra. Igualmente hablaron Rafaela Gómez y Belkis Peña en nombre de las mujeres y Carlos Milaneses por la juventud del proyecto, así como también Leo Peña en representación del Proyecto Presidencial de Ramón Emilio concepción.

El acto que se inicio con la entonación del Himno Nacional Dominicano, el himno del PRM y la bendición del acto a cargo Altagracia Soldevilla, contó con una masiva asistencia que abarrotó el amplio salón de la segunda planta del Gran Slam ubicado en el condado de el Bronx, bajo la maestrías de ceremonia de Susana Frías y Pablo Hernandez.