Rechaza matrimonios entre personas del mismo sexo en RD

Luis Acosta Moreta.

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Luis Acosta Moreta, consideró que atenta contra la moral y las leyes dominicana, que se presenten bodas entre parejas del mismo sexo.

Deploró que personalidades públicas y presentadores de televisión sean quienes patrocinen los alegados matrimonios entre personas del mismo sexo, en franca violación de las costumbres dominicanas.

Enfatizó que las leyes del país tienen prohibidas las bodas o matrimonios entre personas del mismo sexo, por lo que esas presentadoras de televisión y personalidades públicas actúan en franca violación de las costumbres y las tradiciones nacionales.

Dijo que es una burla que se presenten estas bodas, que carecen de legalidad, pero que se le quieren estrujar en la cara a los dominicanos respetuosos de nuestras tradiciones.

Afirmo que el pueblo siempre rechaza esas manifestaciones de mal gusto, pero al parecer las presentadoras de televisión quieren jugar a ir metiendo paulatinamente esta cuña malsana.

Tomando en cuenta que son manifestaciones que violentan normas legales, es tiempo de que las autoridades actúen y procedan a llamar la atención a los que impulsan estas sinvergüencerías.

Añadió que esta acción se inscribe en seguir patrones internacionales, sobre todo de Europa y Estados Unidos donde es normal el casamiento de hombres con hombres y mujeres con mujeres, pero que no es la norma en el país.

Puso de ejemplo el caos europeo donde la población está envejeciendo, debido a que se benefician estas bodas aberrantes, que tanto daño hacen a la niñez y las buenas costumbres.

Debido a que la población juvenil ha descendido hay varios países de Europa donde se han visto en la necesidad de agilizar los trámites para los migrantes, como forma de ir conformando los problemas que tienen ahora mismo.

an/am