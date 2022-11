Receptor Jair Camargo se integra al equipo de los Tigres del Licey

Jair Camargo

SANTO DOMINGO (Licey.com).- El receptor Jair Camargo se integró a las filas del equipo Tigres del Licey y de inmediato se encuentra disponible para ver acción en el actual torneo de béisbol otoño-invernal.

Camargo debutó en 2016 como pelotero profesional en la Dominican Summer League, con los Dodgers de Los Ángeles, por lo que ya está involucrado con las costumbres del país.

“Me gusta mucho la cultura dominicana, la comida, el ambiente. No es muy lejos de lo que se vive en Colombia, así que agradezco por la oportunidad de regresar a la República Dominicana”, mencionó.

Agregó que tiene conocimiento previo de lo competitiva que es la liga: “Ya me han advertido de lo exigente que es el béisbol aquí pero, gracias a Dios, desde Colombia he aprendido a manejar la presión en los partidos. Simplemente es tratar de venir a poner lo mejor de mí, pidiéndole a Dios que me ayude a cumplir todas las expectativas de la gerencia y la fanaticada”.

El catcher está consciente de lo difícil que es su posición defensiva: »Es muy complicado tener que llevar todo el juego. Si perdemos evalúo todo lo que se pudo haber hecho mejor para ayudar al equipo a ganar. Al final del día, se trata de hacer lo mejor para los lanzadores, para que ellos se mantengan más tiempo en la lomita. Pero cuando sales a disfrutar el partido, las cosas salen más fácil”.

En esta temporada de ligas menores, Camargo consiguió 18 cuadrangulares y remolcó 50 carreras, con una línea ofensiva de .262/.310/.483, en 77 partidos entre AA, A+ y Rookie League.

“Agradecido con Dios, porque aunque estuve fuera dos meses debido a una lesión, pude regresar y hacer su voluntad. Vengo aquí para seguir mejorando y tratar de aportar al equipo. Un año bendecido que quiero terminar de la mejor manera”, dijo.

“Los fanáticos de los Tigres pueden esperar a un jugador colombiano que disfruta el béisbol y que va a entregar todo en el terreno. Sé que es una fanaticada que exige mucho y espera a un pelotero comprometido, eso lo van a encontrar en mi”.

Camargo, de 23 años, es nativo de Barranquilla, mide 5’10 y pesa 230 libras. Pertenece a la organización de los Mellizos de Minnesota, con quienes accionó en el 2022 en tres circuitos, terminando en Doble-A.

