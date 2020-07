Realizarán primer congreso mundial virtual de teatro

Lissette Montolío

NUEVA YORK.- Organizaciones culturales realizarán el primer congreso mundial virtual de teatro y artes escénicas en vivo por Facebook.

La periodista Lissette Montolío informó que el evento será a las 8:00 de la noche del 20 al 31 de julio.

Dijo que que en el encuentro participarán la compañia teatral TraDraco, inc., The Group For The Performing Arts, Teatristas Dominicanos en el Exterior( Tedeex), Acroarte y Clobal Creación.

Explicó que “se tr la primera experiencia virtual de teatro que durará dos semanas y se realiza con la inquietud de mantener el teatro latinoamericano “vivo en nuestras comunidades y el mundo y con el deseo de enriquecernos a través del intercambio mutuo de conocimientos en el área del teatro y la literatura hispana”.

La también fundadora de la Compañía de “Teatro Tradraco” dijo que las organizaciones convocantes contarán con la participación de los teatristas y compañías de teatro latinoamericanas que desean hablar de la importancia y desarrollo del mismo presentando un tema con relación al pasado, presente y el futuro después del Covid-19, para buscar, sugerir o presentar soluciones ante la crisis “ que hemos sufrido los teatreros del mundo a raíz de la pandemia.

“Este primer congreso virtual de teatro será realizado a través de la plataforma en vivo de Facebook, de la compañía Global Creación sin Límite, líder en el desarrollo de los eventos virtuales liderado por el doctor Francisco Olvera, presidente de dicha entidad y vice-presidente general de la FIA y 2da oportunidad”, recalcó .

La comunicadora y activista cultural significó que la convocatoria ha sido a todos los grupos teatristas hispanos del mundo que quieran participar.