Realizan congreso de Enfermería con delegaciones de 60 países

PUNTA CANA.- El Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (CODOPENF), realizó el Congreso Nacional y IX Internacional de Enfermería desde el día 11 al 14 de mayo en el Hotel Hard Rock Punta Cana.

El congreso, cuyo tema fue “Enfermeria base central del Desarrollo y sostenibilidad Universal», estuvo dedicado a Rubesinda Valdez Solís, desatacada enfermera de nuestro país y expresidenta de la Asociación Dominicana de Enfermeras Graduadas (ADEG).

El evento cumplió con todas líneas de investigación establecidas gracias a la participación de destacados Conferencistas, Enfermeras y enfermeros nacionales e internacionales en Simposio, Paneles, mesas redondas, exposiciones, presentaciones de resultados de investigaciones, entre otros.

El CODOPENF continuadora jurídica de la Asociación Dominicana de Enfermeras Graduadas (ADEG), organismo que agrupa a los profesionales de enfermería en todo el territorio nacional, celebrada cada dos (2) años uno de los más importantes eventos científicos de las enfermeras a nivel nacional e internacional.

El evento estuvo presidido por Berta de la Cruz, actual Presidenta del CODOPENF, conjuntamente con Elsa Arias, Sec. Educación CODOPENF y presidenta del Congreso, quienes tuvieron a su cargo darle la bienvenida a las autoridades, conferencistas, delegaciones nacionales e internacionales, así como el discurso de apertura.

REPRESENTACION EXTRANJERA

Participaron los conferencistas internacionales Dra. Alison Squaire (New York-EE.UA.); Dra. Silvia Cassiani. (OPS/OMS) (Washington, EE.U.) – Dra. Alejandra Acuña (Costa Rica); Dr. Roger Montes Flores. Consultor Asesor de Sistemas y Servicios de Salud OPS/OMS República Dominicana – Doctorando.

Javier Isidro Rodríguez López (México) U-Nursin LatAm, Foundation Crowing Up; Dr: Fernando Arturo Rodríguez (New York-EE. UA) – Dra. Diana Marcela Prieto Romero (Colombia) ) U- Nursin LatAm, Foundation Crowing Up – Mg. Johan David Tapiero Rojas (Colombia) ) U- Nursin LatAm, Foundation Crowing Up – Mg. María Angélica Baeza Reveco (Chile) ) U- Nursin LatAm, Foundation Crowing Up / Mg. William Malagutti (Brasil) ) U- Nursin LatAm, Foundation Crowing Up – Mg. Margareth Nerly Villalobos Guiza (Perú- Colombia), entre otros.

wj/am