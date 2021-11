Reaccionan ante cobro por uso el salones de la Biblioteca Nacional

Rafael Peralta Romero

SANTO DOMINGO.- Distintas reacciones públicas ha provocado la revelación de que la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU), del Estado, ha establecido una tarifa de cobro a las personas y entidades que deseen celebrar actividades culturales en sus salones.

La medida fue acremente criticada por los comentaristas de televisión Ramón Puello Báez y Manuel Fermín y el escritor Rolando Robles, pero defendida por los periodistas José Báez Guerrero y José Rafael Sosa.

Puello Báez, hablando en el programa Más que noticias, por RNN, canal 27, dijo que “la función de una biblioteca es también abrir su espacios para que se pongan en circulación libros y no cobrarle al que hizo el libro. Se supone que incluso debería llamar y promover el que quiera poner a circular un libro y decirle aquí están los salones y todo un protocolo armado para ayudar a las publicaciones. Eso es parte de la función de la biblioteca nacional”.

Consideró a seguidas que el director de la BNPHU “está equivocado en esa posición. Sabemos que posiblemente lo hace por falta de presupuesto, pero no, corresponde al director de la biblioteca interponer sus buenos oficios para que el gobierno, el Estado, le dé el presupuesto que necesita la biblioteca para fomentar el libro, la cultura, la lectura. Eso es con dinero, no pidiéndoselos a los agentes literarios, a los poetas, a los escritores que a veces no tienen con que publicar un libro y quisieran que hasta la propia biblioteca les ayude”.

“De manera que hay una contradicción ahí: lo que estamos esperando es mejoras de la biblioteca y que sea un verdadero centro de actividad cultural y de fomento de la lectura, del libro, con recursos para ello y no que a quien quiera celebrar un acto se le cobre la friolera de 25 mil pesos”, argumentó Puello Báez.

Por su parte, Manuel Fermín -del programa Al final de la tarde, por el canal 52- expresó que “la biblioteca es un propulsor de cultura, un constructor de cultura” y calificó el cobro como “una traba inconcebible. Es incomprensible que se cobre 25 mil pesos para poner en circulación un libro”.

Tras una serie de consideraciones, Fermín concluyó en que “eso tiene que ser modificado, eso no puede ser, es una barbaridad. Me parece una exageración para poner en circulación un libro. Es una pena y eso tiene que ser corregido. Rafael Peralta Romero o la política que tenga de esa institución, eso tiene que ser modificado”.

Yerro inexplicable

Rolando Robles, escritor dominicano radicado en Nueva York, criticó el cobro de esta manera:

“El objetivo primero de cualquier biblioteca, en especial si es del Estado, es difundir la cultura del país a través de los libros. De ahí se desprende que los salones y facilidades de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña siempre deben estar dispuestos para que los nóveles y veteranos escritores -laureados o no- pongan a circular sus producciones literarias.

“Es por ello que no entiendo a don Rafael Peralta Romero cuando “impone” una cuota de RD$25,000.00 para todo ciudadano dominicano que intente poner en circulación su obra literaria (libro) en el lugar más apropiado para ello. Pero que después, y dependiendo de la aceptación del escritor, le ofrezcan una “rebaja”, demuestra el carácter mercurial de esa institución del Estado y de las personas que la manejan.

“Es ciertamente deprimente que en un Gobierno democrático y honesto -como ya se ha demostrado- se opte por la “búsqueda” de recursos al estilo de cualquier “mercado de pueblo olvidado”. Y mucho más lamentable es que gente con las que siempre hemos estado de acuerdo, por su linaje y comportamiento público, se presten para tales actos de bochorno a la solemnidad de las instituciones culturales del Estado y a la cultura dominicana misma.

“Quiera Dios que el amigo y mejor ciudadano, el Director designado, corrija ese entuerto lo más pronto posible y que no permita que se repita en un gobierno encabezado por Luis Abinader Corona. Ojalá que se escuche mi clamor, que creo, es el clamor de los ciudadanos que vivimos fuera del país; y de los que viven en el terruño querido también”.

Defensores

El periodista José Rafael Sosa, consultado sobre el caso, emitió la siguiente declaración:

“El pago por el uso de las salas de la Biblioteca Nacional fue establecido hace más de 20 años. Es una realidad determinada por muchas gestiones previas. Los ingresos de la BNPHU debían ser suficientes como para que sean gratuitas siempre para actividades culturales. Pero la realidad está determinada por los reducidos presupuestos del Ministerio de Cultura, proceso que se está agravando ahora en la presente gestión, con mayores reducciones. Eso determina la necesidad de financiar los costos de su operación. No es nuevo. Puede ser que haya sido detectado por un agudo periodista ahora, pero la situación es general y también se expresa en las salas de teatro del Estado, por las cuales los teatristas tienen que pagar para presentar su arte. Ojalá esta exposición de tema sirva para revisar y solucionar el problema”.

El periodista José Báez Guerrero, también encuestado sobre el tema, manifestó lo siguiente:

“Entiendo que puede lucir odioso cobrar por el uso de salones de una entidad del Estado, pero la Biblioteca Nacional incurre en muchísimos gastos en energía, personal, limpieza y otros, al facilitar sus instalaciones para actos privados. En 1982 presenté en la Biblioteca -gratis- mi primer libro y asistieron tres expresidentes, Joaquín Balaguer, Tapia Espinal y Fernández Caminero. El director era Tony Raful, quien llegó tarde al acto cuando le avisaron que en el salón repleto de público había varias personalidades, y recuerdo que le pidió excusas a Balaguer por el pobre estado del edificio que Balaguer había construido en el antiguo solar de la residencia de Trujillo, como parte de la magnífica obra que es la Plaza de la Cultura. En Europa y Estados Unidos el uso privado de salones en museos, bibliotecas y edificios gubernamentales requiere de permisos especiales y muchas veces de pago de tarifas establecidas”.

Orígen del caso

José Pimentel Muñoz, periodista de vieja data y autor de ocho libros biográficos de personalidades capitaleñas, hizo la revelación del cobro basada en una comunicación que recibió del director de la biblioteca, Rafael Peralta Romero.

«El uso de nuestros salones conlleva un aporte del usuario, que en este caso sería de veinticinco mil pesos (RD$25,000). Me complace informarle que he dispuesto la concesión de un descuento para que solo aporte Diez mil pesos (RD$10,000)», escribió el director de la BNPHU, Rafael Peralta Romero, a Pimentel Muñoz, quien deseaba presentar en la biblioteca su nuevo libro Memorias de San Cristóbal.

En la carta del funcionario, copia de la cual entregó Pimentel Muñoz, se le anuncia la concesión de la sala Aida Cartagena Portalatín para la presentación de la obra el viernes 20 del presente mes, pero sujeta al pago del «aporte».

El “XIII Encuentro de historia, recuerdos y anécdotas de San Cristóbal”, en el que se pondrá en circulación el libro Memorias de San Cristóbal, será efectuado este sábado, día 13, a partir de las 4 de la tarde.

Debido a la imposibilidad de hacerlo en la Biblioteca Nacional, ahora será sede de la actividad el Centro Cultural Mirador, ubicado en la avenida Mirador, al lado del restaurant Mesón de la Cava y frente al área trasera del hotel El Embajador, en esta capital.

Peralta Romero aclara

El director de la Biblioteca Nacional aclaró que este cobro de RD$25,000 no fue establecido por él sino por una anterior administración de este recinto del Estado, como forma de cubrir parte del déficit de recursos económicos con que opera.

Indicó que la actual dirección no ha hecho más que cumplir con una medida administrativa a la cual está obligada

JPM