Dominicana y P. Rico inician una campaña de promoción conjunta

El Ministro, David Collado, junto a la gobernadora Jenniffer González Colón y otros funcionarios de ambos países.

MADRID, España, 24 de enero.— República Dominicana y Puerto Rico presentaron su primera campaña multi-destino, un hito sin precedentes de colaboración turística regional que marca el inicio de una nueva etapa para el posicionamiento del Caribe en los mercados internacionales.

El lanzamiento se llevó a cabo desde el stand dominicano en FITUR 2026, una de las principales plataformas globales de la industria turística.

La campaña, “Juntos Somos el Caribe”, nació a partir de las conversaciones sostenidas durante la actividad y encontró en esta edición de la feria el escenario ideal para su presentación ante turoperadores, aerolíneas, medios especializados y aliados estratégicos de Europa y Latinoamérica.

COMISIONES DE AMBOS PAISES

La presentación fue hecha por la delegación de la República Dominicana, liderada por el ministro de Turismo, David Collado, y la viceministra Tammy Reynoso.

Por Puerto Rico la gobernadora Jenniffer González Colón, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo del país, Willianette Robles Cancel, y Jorge L. Pérez, CEO de Discover.

Además, estuvieron presentes otros funcionarios y representantes de ambas delegaciones.

CONEXIÓN ESPECIAL ENTRE DOMINICANOS Y PUERTORIQUEÑOS

“Entre la República Dominicana y Puerto Rico existe una conexión especial, forjada por la historia, la cultura y nuestras raíces caribeñas. Hoy damos un paso importante al presentar una propuesta turística complementaria, que suma fortalezas y amplía la experiencia del viajero”, destacó el Ministro Collado.

Dijo que con esta campaña “demostramos que juntos somos más competitivos, más atractivos y más relevantes en los mercados internacionales”.

De su lado González Colón dijo que a ambos países están unidos por muchas cosas, como la historia, gastronomía, música y calidez de su gente. “También tenemos mucho que compartir, dar a conocer y celebrar”.

an/am