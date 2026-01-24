Dominicana y P. Rico inician una campaña de promoción conjunta
MADRID, España, 24 de enero.— República Dominicana y Puerto Rico presentaron su primera campaña multi-destino, un hito sin precedentes de colaboración turística regional que marca el inicio de una nueva etapa para el posicionamiento del Caribe en los mercados internacionales.
El lanzamiento se llevó a cabo desde el stand dominicano en FITUR 2026, una de las principales plataformas globales de la industria turística.
La campaña, “Juntos Somos el Caribe”, nació a partir de las conversaciones sostenidas durante la actividad y encontró en esta edición de la feria el escenario ideal para su presentación ante turoperadores, aerolíneas, medios especializados y aliados estratégicos de Europa y Latinoamérica.
COMISIONES DE AMBOS PAISES
La presentación fue hecha por la delegación de la República Dominicana, liderada por el ministro de Turismo, David Collado, y la viceministra Tammy Reynoso.
Por Puerto Rico la gobernadora Jenniffer González Colón, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo del país, Willianette Robles Cancel, y Jorge L. Pérez, CEO de Discover.
Además, estuvieron presentes otros funcionarios y representantes de ambas delegaciones.
CONEXIÓN ESPECIAL ENTRE DOMINICANOS Y PUERTORIQUEÑOS
“Entre la República Dominicana y Puerto Rico existe una conexión especial, forjada por la historia, la cultura y nuestras raíces caribeñas. Hoy damos un paso importante al presentar una propuesta turística complementaria, que suma fortalezas y amplía la experiencia del viajero”, destacó el Ministro Collado.
Dijo que con esta campaña “demostramos que juntos somos más competitivos, más atractivos y más relevantes en los mercados internacionales”.
De su lado González Colón dijo que a ambos países están unidos por muchas cosas, como la historia, gastronomía, música y calidez de su gente. “También tenemos mucho que compartir, dar a conocer y celebrar”.
El ministro jablador ahora dice que se invertirán $13 mil millones de dólares en ese sector por inversionistas extranjeros…Pero el año pasado fueron 4 mil millones de dólares…Pero dónde están esos cuartos y en qué lugar del pais se están haciendo esas obras…? Puro bulto y entretenimiento en UNA COMBINACION CON LA PRENSA ( Invitó hasta el gato a FITUR con todos los gastos pagos )…Este ministro está en campaña con los dineros del estado…
Pero y porque dejan fuera haiti que es la misma isla que nosotros y muy pronto pasaremos a unirnos y asi ser una sola nacion con nuestro presidente abinader a la cabeza.
HUY YA MISMO ME FUSILAN. QUE SE VAS HACER….. EL NAVEGANTE
EXCELENTE ESTO ES UN PLAN PARA AYUDAR A PUERTO RICO CON EL TURISMO. YA QUE REPUBLICA DOMINICANA ES LA FUENTE ACTUAL. MAS AVANZADAS DE AMERICA EN EL CARIBE.MUCHOS PUERTORIQUENOS LO AGRADECEN.DESGRACIADAMENTE EXISTEN PUERTORIQUENOS QUE NO ACEPTAN TAL COSA. DE TODAS MANERAS REPUBLICA DOMINICNA LO HACE CON AMOR Y CONFRATERNIDAD………EL NAVEGANTE
ESE MINISTRO DE TURISMO, es solo allante y movimiento de paices en paices, en turismo tiene a la gran mayorías de empleados por debajo del sueldo mínimo como si fuera una micro empresa chátara, se vende como el mejor ministro, allantando que en el pais vienen muchos turistas, y entonces por que no tiene para aumentarles a los empleados, y el dolar mas caro y donde están esos dólares de los tantos turistas que llegan al pais DONDE ESTAN ESOS DOLAR
Y A LAVAR SE HA DICHO…..