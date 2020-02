RD y Puerto Rico inaugurarán Torneo Internacional de Béisbol

El lanzador mocano José Paulino que dirá el juramento deportivo, también tiene la encomienda de detener a la fuerte artillería boricua.

MOCA. Las novenas de República Dominicana (Moca) y Puerto Rico abrirán este lunes el Torneo Internacional de Béisbol Junior MOCA 2020 (edad 14 y 16 años), que llevará una dedicatoria a Santiago Cabrera y Ariel Vásquez.

El torneo que es organizado por la Liga Rolando Paulino, contará también con la participación de equipos representativos de Estados Unidos, Venezuela, Nicaragua, Panamá y República Dominicana (Distrito Nacional-Academia La Javilla, Pony Dominicana de San Cristóbal y Salcedo).

Cabrera y Vásquez, son el vice ministro de deportes de la provincia Espaillat por el MIDEREC y director de deportes del Ayuntamiento de Moca, respectivamente.

La apertura de esta competencia está programada para las 4:30 p.m. en el estadio Bragañita García de Moca, pero previo a la jornada inaugural jugarán en Moca a las 10:30 a.m. las novenas de Nicaragua frente a San Cristóbal. En el estadio de Salcedo se medirán Panamá vs. Salcedo y a las 12:30 p.m. Estados Unidos vs. Distrito Nacional.

La ceremonia inaugural iniciará con el desfile de los equipos participantes y las notas del himno nacional de la República Dominicana. Luego Rolando Paulino dirá las palabras de bienvenidas y el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, Lic. Juan Núñez, dirá las palabras inaugurales.

El jugador mocano José Paulino, dirá el juramento deportivo. También hablarán los homenajeados Cabrera y Vásquez, y luego se realizará el lanzamiento de la primera bola.

Tres dirigentes profesionales estarán dirigiendo en el evento internacional, ellos son el Mako Oliveras que lo hará por Puerto Rico, Alberto Castillo por el Distrito Nacional, y Pedro López por la escuadra estadounidense.

El equipo nicaragüense Guerreros de Matagalpa que tiene al frente a Evelin Tinoco, fue la primera delegación en hacer su arribo al país el viernes 14. Puerto Rico lo hizo el sábado por el aeropuerto Las Américas, mientras que Panamá y Estados Unidos lo hicieron ayer.

Cada equipo jugará cuatro partidos en la ronda regular y los dos mejor récord de cada grupo avanzarán a la semifinal. Los dos ganadores de la misma alcanzarán su pase a la gran final que se jugará el viernes 21 a las 2:30 p.m. en el estadio Bragañita García de Moca.

El sábado 15 los equipos de Moca y Puerto Rico celebraron sendos encuentros de fogueo ante el equipo de la Fuerza Aérea Dominicana.

Rolando Paulino hizo una invitación a la población dominicana para que acudan a respaldar esta competencia deportiva.

of-am