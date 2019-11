RD será sede Campeonato Sub-20 Femenino de la Concacaf

MIAMI. – La Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociado (Concacaf) anunció que la República Dominicana será la sede del Campeonato Sub-20 Femenino de Concacaf 2020.

Las dos rondas finales de la competencia (fase de grupos y fase de eliminación directa) se llevarán a cabo entre el 15 de febrero y el 1 de marzo de 2020.

“Estamos muy emocionados de llevar las rondas finales del Campeonato Femenino Sub-20 de Concacaf 2020 a la República Dominicana por primera vez. Esta será la décima edición de esta competencia y siempre será una gran plataforma para las mejores jugadoras jóvenes de nuestra región. También será una parte importante de nuestros esfuerzos para celebrar y mejorar aún más el fútbol femenino en 2020, con 1,400 mujeres y niñas jugando fútbol élite en Concacaf durante todo el año”, dijo el secretario general de Concacaf, Philippe Moggio.

El Estadio Félix Sánchez y el Estadio Panamericano, en Santo Domingo y San Cristóbal, respectivamente, serán las sedes de la fase de grupos, los octavos de final y cuartos de final. Las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final se jugarán en el Estadio Félix Sánchez.

El Campeonato Femenino Sub-20 de Concacaf comenzó con una ronda inicial de fase de grupos entre 10 países. Los equipos participantes fueron divididos en dos grupos de cinco equipos. Después de la fase de grupos, Guyana, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Granada se clasificaron para la fase de eliminación directa. La primera ronda de la competencia tuvo lugar en San Cristóbal y Nieves y Guyana, del 13 al 21 de julio de 2019.

La segunda ronda de la competencia también se jugará en formato de fase de grupos, entre los 16 equipos mejor clasificados según el Ranking Femenino Sub-20 de Concacaf de agosto 2018. Los 16 equipos participantes han sido divididos en cuatro grupos de cuatro equipos de la siguiente manera (enlistados como fueron sorteados):

Grupo C: Estados Unidos, Honduras, República Dominicana y Cuba

Grupo D: México, Costa Rica, Nicaragua y Puerto Rico

Grupo E: Canadá, Jamaica, Guatemala y El Salvador

Grupo F: Haití, Trinidad y Tobago, Panamá e Islas Caimán

Después de la fase de grupos, los tres mejores equipos de cada uno de los grupos avanzarán a la fase de eliminación directa, uniéndose a los cuatro primeros clasificados de la primera ronda. La tercera y última ronda comenzará con los octavos de final. Los ocho emparejamientos para los octavos de final son los siguientes:

Partido #25: 1C vs Santa Lucía

Partido #26: 1E vs Guyana

Partido #27: 2C vs 3E

Partido #28: 2E vs 3C

Partido #29: 1D vs Granada

Partido #30: 1F vs San Cristóbal y Nieves

Partido #31: 2D vs 3F

Partido #32: 2F vs 3D

Todos los partidos de la fase de eliminación directa (octavos de final, cuartos de final, semifinales y final) se jugarán a un partido, con los finalistas y el ganador del partido por el tercer lugar clasificando para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2020.

En la edición anterior del Campeonato Femenino Sub-20 de Concacaf, que se llevó a cabo en Trinidad y Tobago en 2018, México ganó su primer título en este nivel, con un triunfo 4-2 en penales sobre Estados Unidos en la final.

El Campeonato Femenino Sub-20 de Concacaf 2020 será parte de lo que será un año de fútbol femenino en Concacaf. En total, más de 1,400 niñas y mujeres de toda la región tendrán acceso a torneos de fútbol de alto nivel, incluidos el Campeonato Preolímpico Femenino, el Campeonato Sub-15 de Niñas y el Campeonato Femenino Sub-17.

of-am