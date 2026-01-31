RD refuerza protocolos ante virus emergentes como Nipah

Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana

Santo Domingo, 30 ene (EFE).- República Dominicana adoptó un protocolo de alerta temprana y se encuentra en coordinación con redes internacionales de vigilancia, mientras que los puntos de entrada del país se encuentran en monitoreo permanente ante posibles amenazas de virus emergentes como es el caso del Nipah, al igual que la influenza que afectan a varios países.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, dijo en una nota que estas medidas son una prevención responsable, con el objetivo de fortalecer la detección, notificación y la respuesta rápida ante posibles amenazas sanitarias, en cumplimiento con los lineamientos del Reglamento Sanitario Internacional.

«Todo lo que tenga que ver con prevención se está haciendo, no solamente con este virus, sino para todos los virus y las áreas que estos puedan afectar», dijo Atallah.

Precisó que cuando se hacen alertas especiales a nivel mundial, en el país se intensifican los protocolos de vigilancia y control tanto marítimos como aereos, y aseguró que República Dominicana se encuentra fuera de peligro, trabajando de manera constante bajo un enfoque de prevención y detención de virus y enfermedades.

El virus Nipah (NiV) es un patógeno zoonótico emergente de alta letalidad, capaz de transmitirse de animales a humanos y entre personas. Pertenece a la familia Paramyxoviridae y puede provocar cuadros clínicos graves que afectan principalmente los sistemas respiratorio y neurológico, con potencial para generar brotes de alto impacto sanitario.

En países del sur y sudeste asiático es donde se han registrados brotes, principalmente en Bangladesh, India, Malasia y Singapur. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha clasificado como un patógeno prioritario con riesgo de emergencia sanitaria internacional.

Los murciélagos frugívoros del género Pteropus, pueden portar el virus sin presentar síntomas y facilitar su transmisión a animales domésticos y humanos, agregó Salud Pública.

En las Américas no se encuentra el reservorio de estos murciélagos, es decir no habitan en la región. Entre las principales vías de contagio se incluyen el contacto directo con animales infectados, el consumo de alimentos contaminados, como savia de palma cruda, y la transmisión de persona a persona.

El periodo de incubación oscila entre 4 y 14 días y la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia complicaciones severas como insuficiencia respiratoria y encefalitis aguda.

Hasta el momento no existe una vacuna ni un tratamiento antiviral específico contra el virus Nipah, por lo que el manejo clínico se basa en cuidados de soporte intensivo y control de complicaciones.EFE

rsl