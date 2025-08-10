RD recibió remesas US$6,874.5 millones entre enero y julio

SANTO DOMINGO.- República Dominicana entre enero y julio 6,874.5 millones de dólares en remesas, 11.6 % más que el año pasado en ese mismo período, informó el Banco Central (BCRD).

Indicó que en julio las remesas totalizaron 1,047.7 millones de dólares, 13.6 % más que el mismo mes de 2024 y 13.4 % superior a junio de 2025.

Dijo que el 79.3% (US$ 756.3 millones) de los envíos provinó desde Estados Unidos, 8,2% (US$78.4 millones) desde España, 1.6% desde Italia, 1.4% desde Suiza e igual porcentaje desde Haití.

En el resto provino desde Canadá y Francia, entre otros países.

El BCRD explicó en un comunicado que estos recursos «son importantes para el desarrollo, ya que generan un efecto multiplicador en el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables del país».

Estimó que las remesas enviadas al país totalizarán este año 11,300 millones de dólares.

jt/am