RD no firmó declaración porque no pudo estudiarla, dice Abinader

Abinader habló a periodistas al finalizar la Cumbre.

LOS ANGELES.- La República Dominicana se abstuvo de firmar la «Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección» pactada por 20 naciones en la Cumbre de Las Américas, porque no le dio tiempo a discutir el tema con el Consejo Nacional de Migración (CNM) informó el presidente Luis Abinader.

El Mandatario dijo a periodistas dominicanos con los que conversó en esa ciudad que la propuesta tenía apenas 10 días, tiempo insuficiente para analizar el convenio, a través del cual los países buscan enfrentar el problema de la migración en la región.

“Nosotros firmamos todas las otras declaraciones, pero no habíamos discutido el tema de la migración en término de detalles; y nuestra situación es muy especial; y entonces, como no la habíamos discutidos, no la habíamos –tampoco- consultado al Consejo Nacional de Migración-, porque no nos había dado tiempo al ser una propuesta que apenas tiene unos 10 días, pues decidimos no firmarla”, expresó.

