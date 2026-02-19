RD incrementó exportaciones tabaco en mil millones dólares

Dijeron que el país que más tabaco dominicano compra es Estados Unidos.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Las exportaciones de tabaco y sus derivados aumentaron 1,183 millones de dólares en el 2025 con relación al año anterior, informó el Instituto del Tabaco de República Dominicana (INTABACO).

Iván Hernández Guzmán, director del INTABACO, dijo que las exportaciones pasaron de 1,340 millones de dólares en el 2024 a 1,359 millones en el 2025, lo que representa un incremento de un 1.4 %.

Ofreció los detalles luego de la firma de un acuerdo con la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) rubricado por su presidente y canciller Frank Rodríguez González.

FORMARAN ESTUDIANTES EN EL AREA AGRICOLA

Ambas instituciones acordaron trabajar en conjunto en la formación de estudiantes del área agrícola sobre las técnicas de siembra y curado del tabaco así como de elaboración de cigarros.

Dichas prácticas se llevarán a cabo en la finca de la Universidad en Estancia del Yaque, en Santiago.

Frank Rodríguez González, presidente de UTESA, dijo que este acuerdo beneficiará a miles de estudiantes de las carreras agrícolas y contribuirá a la formación de mano de obra calificada para la industria del tabaco.

MAS DE 120 MIL EMPLEOS DIRECTOS

De su lado, el director del INTABACO, informó que dicha industria generó más de 122 mil empleos directos e indirectos, 38,000 de los cuales fueron de zonas francas, siendo líder en dicho sector.

Destacó que 11 productos de tabaco dominicano y sus derivados son exportados a 142 países por 287 empresas ubicadas en ocho provincias dominicanas. «El Gobierno apoya al sector con financiamiento, capacitación y construcción de infraestructuras».

PRINCIPALES PAISES RECEPTORES DE TABADO DOMINICANO

El funcionario explicó que los principales mercados receptores son Estados Unidos generando 7,124 millones de dólares, seguido por la India que produce U$1,611 millones, Haití con U$1,202 millones, Canadá con U$757 millones.

Asimismo, Puerto Rico U$706 millones, Países Bajos U$479 millones, China U$309, Bélgica U$233.9, Alemania U$147.16, Colombia U$143.6, Jamaica con 114.5 y Cuba con 113.7, según datos del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (PRODOMINICANA).

También España compra U$106 millones de dicho producto, seguido por el Reino Unido con U$105 mm, Suiza U$85 mm, Italia U$84 mm, Japón U$80, Guyana U$59, Brasil 57, Islas Turcas y Caicos $55.9, Francia 55.05, entre otros.

