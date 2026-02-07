RD expone en la ONU avances en materia de envejecimiento

Demetrio Vicente Ureña, director del CONAPE.

NUEVA YORK, Estados Unidos. – La República Dominicana avanza de manera sostenida hacia un modelo de envejecimiento activo, saludable y digno, sustentado en un enfoque de derechos humanos y en su sistema de protección social.

Así lo afirmó el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), Dr. Demetrio Vicente Ureña, al intervenir en la 64ª Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas (CSocD64), del 2 al 10 de febrero en la sede de la organización.

Vicente Ureña destacó que su país ejecuta programas integrales para personas adultas mayores vulnerables, con servicios de cuidado, atención domiciliaria y gestión de pensiones solidarias.

También garantiza apoyo psicosocial y legal gratuitos, amparados en la Ley No. 352-98, que garantiza derechos primordiales de este segmento poblacional.

SISTEMA DE CUIDADOS

Vicente Ureña explicó que esas acciones fortalecen de manera progresiva un sistema de cuidados basado en la co-responsabilidad social y familiar, como parte de una política pública.

“El desarrollo social es un eje transversal de las políticas públicas dominicanas, con un enfoque de derechos humanos, ciclo de vida y territorialidad, orientado a reducir desigualdades y fortalecer la cohesión social”, puntualizó.

Asimismo, señaló que la República Dominicana consolida un modelo inclusivo para las personas con discapacidad, mediante el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS).

Allí se desarrollan iniciativas como la certificación y valoración de la discapacidad y la fortaleza de sistemas de información desagregados.

PROTECCIÓN SOCIAL DOMINICANA

El titular del CONAPE resaltó que el sistema de protección social acompaña a las personas desde la primera infancia hasta la vejez, con distintos programas como el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (INAIPI).

Mencionó también otras iniciativas para la juventud y políticas de apoyo a más de 1.6 millones de hogares mediante el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) y el proyecto Supérate.

