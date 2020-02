RD es nación de paz: adelante con el proceso electoral

El autor es embajador dominicano en Moscú

Por JOSE MANUEL CASTILLO BETANCES

Un poco distante a 11 mil 75 kilómetros de distancia, es escuchado con atención algunas figuras importantes de nuestro país, algunos emblemáticos artistas de mucho prestigio nacional e internacional, que se han referido a la situación actual que vive nuestra República Dominicana ante la crisis electoral. Y al respecto procurando administrar las emociones que a veces traicionan, me permito precisar lo siguiente:

Primero, El Señor presidente Danilo Medina, se dirigió a la nación y en su mensaje nos planteó lo siguiente: ¨Es momento de reflexionar, de rectificar errores y de sacar lo mejor de nosotros mismos¨. ¨Eso es lo que necesita el país en este momento. Eso es actuar con verdadero patriotismo¨. ¨Es en situaciones como ésta cuando debemos mostrar la medida de nuestro liderazgo, actuando con la debida prudencia y poniendo en todo momento los intereses del país por encima de los intereses partidarios.

Sigamos pues, por ese norte de defensa del derecho a seguir avanzando en una nación de paz.

Segundo, La JCE debe procurar una investigación a fondo de las causas que con llevo a abortar el sistema de voto electrónico, porque es importante que el pueblo comprenda que el voto manual no presentó inconveniente al momento del sufragio.

Tercero, El país debe respaldar la decisión de la JCE de convocar a nuevas elecciones, para el día 15 de Marzo, con lo que se da cumplimiento al mandato de la ley electoral que contempla el mecanismo ante evento de suspensión de las mismas.

Cuarto, El país debe rechazar la posición de aquellos que cuestionan la convocatoria a nuevas elecciones, para el referido día 15 de marzo, ya que están colocando sus intereses personales por encima del interés nacional, que siempre deberá ser defender el respeto a la institucionalidad democrática.

Quinto, Es evidente que, quien se oponga a una nueva convocatoria electoral insta al desorden y al caos nacional, y probablemente, se debe a que no está en capacidad de competir democráticamente, y por ello recurre y apuesta a la anarquía total.

Sexto, Hacer conciencia que el PRM actuó con suma irresponsabilidad al tener una información privilegiada que podía evitar un grave daño al sistema democrático dominicano y prefirió callar. Porque? Con su silencio le falló a la nación. Lo que no ha sido debidamente cuestionado por los analistas, pero es bien serio.

Séptimo, Sed justo lo primero si queréis ser felices exhortaba el padre de la Patria, Juan Pablo Duarte. Reconoced entonces, que en los gobiernos del PLD ha existido siempre un absoluto respeto a la protesta y manifestaciones públicas. Ahora no será la diferencia, especialmente frente al hecho de que el PLD es el principal perjudicado ante el boicot de las elecciones.

Octavo, Quien no quiera reconocer lo mucho que hemos avanzado, o no es dominicano, o no estaba en la República hace 20 años, o nació después de 1996, y no tuvo tiempo para ver lo que éramos como estructura país en ese entonces. Ahora, lo que sí es cierto es que, como somos un país en construcción aún queda mucho, mucho por hacer. Adelante pueblo dominicano.

Noveno, El candidato del PLD Gonzalo Castillo habló con la mayor claridad: ¨Cuando falla la democracia hay que responder con más democracia, haciendo valer el voto popular del pueblo dominicano¨.

Decimo, Por consiguiente, debemos respaldar la convocatoria para las elecciones del día domingo 15 de marzo, contrario a los que se oponen y quieren dilatar el proceso electoral. Nadie tiene derecho a violentar el legítimo mandato constitucional y soberano del pueblo a elegir a sus autoridades.

Y por último, repito, El Señor presidente Danilo Medina, habló a la nación y en su mensaje nos convoca a asumir un liderazgo responsable, a colocarnos a la altura de las circunstancias y ser prudente, ¨poniendo en todo momento los intereses del país por encima de los intereses partidarios¨.

República Dominicana, es la democracia más antigua del continente, cuando el cono sur estaba en dictadura y Centroamérica en guerra, RD había iniciado la senda de un sistema democrático avalado por el voto popular. RD es una nación de paz y como tal nos vamos a preservar. Dios bendiga a la República Dominicana.

Adelante con el proceso electoral, única vía democrática escogida por el pueblo soberano.

