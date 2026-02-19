RD compra por 24 millones de euros cuatro buques patrulleros

La venta se formalizará este viernes entre los ministros de Defensa de Portugal y el dominicano en el fuerte de São João Baptista, en Oporto.

Lisboa,19 feb (EFE).- Portugal firmó un contrato para la venta de cuatro buques patrulleros costeros a República Dominicana por 24 millones de euros, que puede complementarse con opciones adicionales en sistemas y equipos, informó el Ministerio de Defensa luso en un comunicado este jueves.

La venta se formalizará este viernes con una ceremonia y una rueda de prensa en la que participará el ministro de Defensa de Portugal, Nuno Melo, y su homólogo dominicano, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, en el fuerte de São João Baptista, en Oporto.

El acuerdo incluye un programa integrado de transferencia de capacidades, que comprende acciones de mantenimiento y modernización, suministro de municiones y repuestos, documentación técnica, formación y entrenamiento de tripulaciones y equipos de gestión, con el fin de garantizar la plena operatividad de los buques al servicio de la Armada Dominicana.

ENTREGA DEL PRIMER BUQUE SERA EN 12 MESES

La entrega de los buques se realizará por fases, entregándose el primer buque en un plazo de 12 meses tras la finalización de la fase logística, y los restantes en plazos máximos de 20, 30 y 40 meses, respectivamente.

Los buques de la clase ‘Tejo’ son unidades polivalentes, de unos 50 metros de eslora y un desplazamiento de 345 toneladas, en servicio en la Armada lusa desde 2016.

Están destinados a misiones de patrulla y vigilancia marítima, control de las aguas bajo jurisdicción nacional, así como búsqueda y salvamento y seguridad marítima, precisó la cartera portuguesa de Defensa.

