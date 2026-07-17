RD acoge Mundial CONFEPASO de Equitación Caballos de Paso

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EXATEC respalda programa de Equinoterapia para niños con autismo

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– La República Dominicana inauguró el XV Mundial CONFEPASO de Equitación en Caballos de Paso 2026 Félix Santiago Oliver, una competencia internacional que reúne a jóvenes jinetes y amazonas de diez naciones y que busca preservar la tradición, promover la excelencia deportiva y fortalecer los lazos entre las comunidades caballistas.

Durante el acto de apertura, el vicepresidente de la Asociación Dominicana de Caballos de Paso (ADOPASO), Fernando Núñez, destacó que el evento representa “mucho más que una competencia”, al considerar que constituye la continuidad de un legado y una plataforma para las nuevas generaciones vinculadas al caballo de paso.

“Hay momentos que trascienden el calendario y pasan a formar parte de la historia. Esta noche es uno de esos momentos”, expresó Núñez al dar la bienvenida a las delegaciones participantes, autoridades deportivas, jueces internacionales, patrocinadores y representantes de los medios de comunicación.

El campeonato congrega a 242 jinetes y amazonas, algunos de ellos desde los cuatro años de edad, quienes representan a diez países y simbolizan el esfuerzo de sus familias, entrenadores y comunidades en la preservación de una tradición ecuestre con profundas raíces culturales.

Núñez rindió homenaje a Félix Santiago Oliver, joven puertorriqueño considerado una figura clave en el desarrollo de estas competencias internacionales. Recordó que Oliver impulsó en 1995 la creación de un mundial exclusivo para jóvenes jinetes y amazonas, iniciativa que se concretó un año después con la celebración del primer campeonato en Caracas, Venezuela.

Aunque Oliver falleció en 1997, su visión permanece vigente, según destacó el dirigente deportivo, al señalar que su legado continúa “en cada niño que entra a esta pista”. Por esa razón, el certamen lleva su nombre como reconocimiento a su aporte al crecimiento del caballo de paso en la región.

El vicepresidente de ADOPASO afirmó que esta edición del Mundial CONFEPASO debe ser recordada por la calidad deportiva, la integración entre las naciones participantes y el reconocimiento de los jóvenes atletas como “el patrimonio más valioso del caballo de paso”.

Durante su intervención, Núñez también resaltó el programa “Disfrutemos con el Caballo”, una iniciativa de equinoterapia asistida desarrollada por ADOPASO, orientada a apoyar el desarrollo físico, emocional, cognitivo y social de niños con condiciones especiales, especialmente aquellos dentro del trastorno del espectro autista.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Fundación Manos Unidas por el Autismo, la Fundación Dominicana de Autismo y la Asociación de Exalumnos del Instituto Tecnológico de Monterrey (EXATEC), organizaciones enfocadas en la inclusión y el bienestar infantil.

Núñez llamó a las asociaciones integrantes de CONFEPASO en otros países a impulsar programas similares, al considerar que el vínculo entre el ser humano y el caballo puede convertirse en una herramienta de apoyo, inclusión y transformación social.

En la apertura del evento estuvieron presentes el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; el presidente de ADOPASO, Pablo peguero y de ASENA, Adolfo Gutiérrez, quienes dieron la bienvenida a las delegaciones extranjeras participantes.

El XV Mundial CONFEPASO de Equitación en Caballos de Paso 2026 Félix Santiago Oliver reúne a delegaciones internacionales en la República Dominicana en una celebración que combina deporte, cultura y la preservación de una tradición ecuestre compartida por varias naciones de América Latina y el Caribe.

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