Ratifican a Trajano Santana como presidente del PRI

Trajano Santana durante la juramentación.

SANTO DOMINGO. – El Partido Revolucionario Independiente, PRI, ratificó al Dr. Trajano Santana, como su presidente, en el marco del cierre del Primer Congreso Presidente Jacobo Majluta, que convocó a la reunión solemne del Comité Central Directivo del partido, fundado por el extinto líder político, Jacob Majluta Azar.

Santana, quien actualmente ocupa la posición, fue ratificado y juramentado por el doctor Leónidas Rodríguez, presidente de la comisión organizadora del 1er Congreso de la entidad política, en presencia de miembros del Comité Político y Comité Central Directivo.

Además, fue juramentado el Secretario General del partido, junto a otros miembros directivos que fueron electos a otras posiciones.

NUEVOS DIRECTIVOS DE ORGANOS DEL PRI

Durante el encuentro se eligieron nuevas autoridades del Comité Central Directivo, Comité Político, Secretarías Nacionales, Comisiones Permanentes y Especiales, así como el Tribunal Disciplinario y el Fiscal Nacional. También se conformó una Comisión de Reforma Estatutaria.

Asimismo, aprobaron los lineamientos generales del Plan Estratégico y la Línea Política Electoral 2028, que tiene como objetivo la participación del PRI en las elecciones nacionales del 2028, las que, según el líder de la organización, ira con propuestas y candidaturas propias en todos los niveles de elección municipal, congresual y presidencial.

Sobre su juramentación, Santana dijo que el proceso marca un paso firme en el fortalecimiento del partido, con la integración activa de mujeres y jóvenes en todo el territorio nacional, reafirmando el compromiso de dicha organización política, con la inclusión, la renovación y la construcción de una propuesta política moderna y representativa.

an/am