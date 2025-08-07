Ratifican a Guillermo Moreno presidente partido Alianza País
El coordinador de la provincia de San Cristóbal, Wellington Martínez, quien también aspiraba a presidir dicho partido, no alcanzó los votos necesarios de más de 200 delegados provinciales de la organización.La asamblea nacional estuvo supervisada por funcionarios de la Junta Central Electoral y un notario público quienes solicitaban las identificaciones correspondientes a los asistentes .
Moreno fue juramentado al finalizar las votaciones como presidente de la entidad política para el periodo 2025-2028, como lo establece el reglamento electoral.
Durante el encuentro también fueron ratificados en sus puestos como miembros de la dirección nacional los coordinadores provinciales del interior del país y la capital.
Moreno resaltó el esfuerzo y compromiso de los aliancistas y agradeció su escogencia por parte de los delegados.
PAPEL QUE DEBE JUGAR FRENTE A SITUACIÓN DEL PAIS
La asamblea nacional de Alianza País concluyó con discurso del dirigente nacional Fidelio Despradel, quien realizó habló de la situación nacional del país y el papel que debe asumir esta organización en los actuales momentos.
«Los hombres y mujeres que asumimos un compromiso político tenemos una responsabilidad de desarrollar esfuerzos para que este pueblo explotado, influenciado por ideas más negativas que existen hoy día, por los imperios y fuerzas de derecha», sostuvo.
Despradel hizo un llamado a las fuerzas progresistas para la articulación de un bloque que haga posible que República Dominicana sea un país más próspero y digno de vivir para todos.
