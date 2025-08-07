Ratifican a Guillermo Moreno presidente partido Alianza País

SANTO DOMINGO.- El doctor Guillermo Moreno fue ratificado presidente del partido Alianza País, por el voto mayoritario de los delegados participantes en la asamblea nacional de la organización.

El coordinador de la provincia de San Cristóbal, Wellington Martínez, quien también aspiraba a presidir dicho partido, no alcanzó los votos necesarios de más de 200 delegados provinciales de la organización.La asamblea nacional estuvo supervisada por funcionarios de la Junta Central Electoral y un notario público quienes solicitaban las identificaciones correspondientes a los asistentes .

Moreno fue juramentado al finalizar las votaciones como presidente de la entidad política para el periodo 2025-2028, como lo establece el reglamento electoral.

Durante el encuentro también fueron ratificados en sus puestos como miembros de la dirección nacional los coordinadores provinciales del interior del país y la capital.

Moreno resaltó el esfuerzo y compromiso de los aliancistas y agradeció su escogencia por parte de los delegados.

PAPEL QUE DEBE JUGAR FRENTE A SITUACIÓN DEL PAIS

La asamblea nacional de Alianza País concluyó con discurso del dirigente nacional Fidelio Despradel, quien realizó habló de la situación nacional del país y el papel que debe asumir esta organización en los actuales momentos.

«Los hombres y mujeres que asumimos un compromiso político tenemos una responsabilidad de desarrollar esfuerzos para que este pueblo explotado, influenciado por ideas más negativas que existen hoy día, por los imperios y fuerzas de derecha», sostuvo.

Despradel hizo un llamado a las fuerzas progresistas para la articulación de un bloque que haga posible que República Dominicana sea un país más próspero y digno de vivir para todos.

