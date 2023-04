Rapero boricua Vico C vuelve por sus fueros a la música urbana

Vico C

La Habana, 3 abr.- El rapero boricua Vico C, uno de los pioneros del género urbano, volvió a la música tras 14 años de ausencia y hoy mantiene en vilo a sus fanáticos por el «filo» que tiene su nuevo sencillo.

Y es que el llamado Filosofo del rap retornó a lo grande con el tema ‘Pregúntale a tu papá por mí’, con el cual dicen en redes sociales que dejó un «recadito» para Daddy Yankee, otro reconocido exponente del género.

La polémica crece en torno al hecho y ya se habla de lo que podría ser el inicio de un «beef» (rivalidad) entre ambos artistas, a pesar de que el autor de La gasolina ha manifestado admiración por Vico C como uno de los inspiradores de su carrera.

Pero hace algún tiempo Yankee comentó que «mucha gente no sabe diferenciar géneros. Cuando hablan de rap sí hay que traer a Vico a la conversación, pero cuando se habla de reguetón no lo podemos traer; nunca ha sido parte del género», dijo.

En su tema de regreso al ruedo musical el Filósofo del rap dice: «al reggaetonero que no sepa que de ritmo tengo más opciones que los quincalleros.

Valgo más por mi argumento que por haber sido primero», y los suspicaces ven una respuesta a aquellas palabras de Yankee.

De acuerdo con Billboard en español «Pregúntale a tu papá por mí» es un tema de casi seis minutos lleno de ingeniosos remates y ritmos impactantes.

El sencillo de Vico C, cuyo nombre real es Luis Armando Lozada, forma parte de su primer álbum de estudio en 14 años, y es un recordatorio para las nuevas y viejas generaciones de que es uno de los pioneros del rap latino con una carrera iniciada en los años 80, de acuerdo con la fuente.

Y este liderazgo lo deja claro en otra de sus rimas: «ÂíCuidaâ€Öo! Que hace tiempo no he sonaâ€Öo/ Porque soy oso que inverna, no toro cansaâ€Öo».

El estreno del tema «Pregúntale a tu papá por mí» se produce a solo un mes de anunciada la firma del rapero boricua con el sello Nain Music, una división de Rimas Entertainment, con quien lanzará su próximo fonograma que aún no cuenta con fecha de salida al mercado.

