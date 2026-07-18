Ramón Ceballo presentará tres nuevas obras 

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SANTO DOMINGO.– El médico y escritor Ramón Ceballo pondrá en circulación el próximo miércoles 22 de julio, a las 9:00 de la mañana, tres nuevas publicaciones durante un acto en el Salón Hugo Tolentino Dipp de la Cámara de Diputados.

Se trata de las obras «Manual de Procedimiento Parlamentario», «El Sol Enfermo» y «Salud Mental y Sociedad», textos que reflejan la diversidad de la producción intelectual del autor y su interés en el fortalecimiento institucional, la promoción de la salud mental y el desarrollo del pensamiento crítico.

Estas publicaciones fueron presentadas recientemente en la ciudad de Panamá, en el marco de las actividades del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), donde el doctor Ceballo expuso los objetivos y el contenido de cada obra ante representantes parlamentarios y académicos de distintos países de la región.

El «Manual de Procedimiento Parlamentario» constituye una guía práctica dirigida a legisladores, autoridades municipales, dirigentes políticos, estudiantes de Derecho, servidores públicos y ciudadanos interesados en comprender el funcionamiento de los órganos deliberativos y las normas que rigen los procesos parlamentarios.

Los libros se encuentran disponibles para el público a través de la plataforma Amazon, tanto en formato impreso como digital, lo que facilita su acceso a lectores de la República Dominicana y del extranjero.

El acto de puesta en circulación del próximo 22 de julio reunirá a legisladores, autoridades, representantes del sector académico, profesionales de la salud, dirigentes políticos, comunicadores, estudiantes e invitados especiales.

jpm-am