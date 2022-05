Ramiro Matos González: soldado completo 

Ramiro Matos González, mayor general (R) ERD, es uno de los soldados que he conocido más completos, entregado desde siempre a servir a su país por intermedio del ministerio de Defensa, tratando a no pocos desde la Era de Trujillo, hasta tiempo reciente, donde he perdido el rastro de los actuales.

Nuestra relación afectiva proviene antes de su desempeño como titular de Defensa y ministro de Interior y Policía en el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco, cuando por conducto de Clío, trabamos migas, y su parigual y como hijo mayor general (R) José Miguel Soto Jiménez, además por la carrera militar, por el cordón umbilical de Clío.

Ambos, han compartido sus conocimientos por dos vertientes, enriqueciendo la bibliografía, y el general Matos, reconocido por la crítica talentoso escultor, y diseñador de blindados militares.

El general Matos ha cumplido con sus obligaciones militares asignadas por sus superiores, comenzando por las expediciones de Constanza, Estero Hondo y Maimón 1959, combatiendo sin apresar o asesinar expedicionarios, repugnante acción atribuida al psicópata Ramfis Trujillo.

Cuando la quijotesca aventura de Manolo Tavárez Justo en Las Manaclas, diciembre 1963, en protesta por derrocar al presidente Juan Bosch, el general Matos cumplió nueva vez asignación al escenario, encontrándose en otro lugar donde Manolo Tavárez y varios compañeros fueron apresados y fusilados, conforme era la orden superior, conocida por los insurrectos previamente.

El secretario de las FFAA, hoy Defensa, mayor general ERD Víctor Elby Viñas Román encomendó al suscrito, y eso hice, hacer saber a Manolo Tavárez que, si optaban por la guerrilla, los cuerpos castrenses no garantizaban sus vidas.

Manolo no respondió mi alerta, añadiéndole que sería una locura, un fiasco, que la opción correcta consistía en aprender política, que en la cárcel no se obtiene, elaborar un programa de gobierno, concitar respaldo, y ganar el poder en las urnas, porque la experiencia demuestra que Concho Primo siempre ha demostrado la opción fallida.

El general Viñas quería preservar la vida de los guerrilleros, pero, sobre todo, la de Juan Miguel Román Díaz, secretario de Manolo, primo hermano suyo.

En la contienda fratricida 1965, el general Matos actuó peleando frente a los constitucionalistas, sin ejecuciones sumarias del CEFA, perdiendo un ojo en la batalla del puente Duarte por una esquirla de granada.

En el doloroso episodio abril 24-1984, el general Matos era ministro FFAA, gobierno presidente Salvador Jorge Blanco, pereciendo 114 individuos desembridados por alto costo alimentos consecuencias acuerdo FMI, receta Bernardo Vega, gobernador Banco Central.

En las circunstancias descritas, el general Matos actuó conforme órdenes superiores, como soldado, sin incurrir en excesos que macularan su hoja militar, es cuanto, desde un principio, y hasta hoy, he auscultado, expuesto y creído.

