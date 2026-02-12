Ramfis critica informe sobre percepción de corrupción en RD

Ramfis Domínguez Trujillo durante la entrevista.

SANTO DOMINGO.– El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez Trujillo, criticó el estudio que coloca a la República Dominicana en una posición favorable en materia de percepción de la corrupción.

A su juicio, este tipo de informes no puede utilizarse como prueba concluyente de transparencia cuando la realidad nacional refleja «otra cosa».

Durante su participación en el programa “Abriendo la Mañana”, Domínguez Trujillo sostuvo que los dominicanos no pueden dejarse impresionar por indicadores internacionales que, a su juicio, deben analizarse con profundidad y sentido crítico.

INFORMA DEBE SER EVALUADO

Señaló que el problema no es el informe, el problema es la realidad. Aquí la gente no vive de percepciones internacionales; vive de lo que ve todos los días.

“Transparencia Internacional en el país está representada por Participación Ciudadana, y eso también hay que decirlo. Todo informe tiene un contexto y hay que evaluarlo completo”, manifestó.

LA CORRUPCIÓN NO SE COMBATE CON DISCURSOS

Domínguez Trujillo enfatizó que la lucha contra la corrupción no puede medirse únicamente por percepciones internacionales, sino por resultados tangibles, procesos judiciales efectivos y sanciones ejemplares.

“Cuando la corrupción está presente a la vista de todos, no basta con decir que mejoramos en un índice. Se necesita mano firme, transparencia real y responsabilidad directa”, sostuvo.

Reiteró que el país debe debatir con seriedad el verdadero estado de su institucionalidad y que ningún informe puede sustituir la experiencia cotidiana del ciudadano frente al manejo de los recursos públicos.

an/am