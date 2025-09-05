Rafael Devers empata marcas de Barry Bonds en San Francisco

Rafael Devers

El dominicano Rafael Devers ha dado mucho de que hablar en esta temporada de MLB 2025 prácticamente desde el Spring Training. Sin embargo, en estos momentos del calendario sus actuaciones ofensivas con San Francisco Giants son las que se están llevando todos los focos.

Al momento de llegar al conjunto que hace vida en el Oracle Park, el rendimiento e impacto del infielder no fue tan positivo, pero había que tomar en cuenta que el pelotero latino debía pasar por el proceso de adaptación tras estar en una nueva organización, pero todo parece apuntar que ya eso quedó atrás y los resultados son tan positivos que ha logrado registros que solo había puesto Barry Bonds.

Para la jornada del martes 2 de septiembre, el conjunto de San Francisco Giants visitó el Coors Field para el segundo juego de una serie de tres ante Colorado Rockies. Dicho encuentro tuvo a Rafael Devers como segundo en el orden ofensivo y como defensor de la inicial.

Las acciones comenzaron por todo lo alto ya que en la propia primera entrada el pelotero dominicano no solamente diría presente con el madero si no que también, subió la tensión entre ambos equipos y provocó que se vaciaran las bancas.

Todo eso se produjo luego que el bateador zurdo conectara un cuadrangular de dos carreras ante Kyle Freeland y mientras iba camino a la inicial le gritó algunas cosas al lanzador de Colorado Rockies, lo que provocó la trifulca con apenas dos bateadores habiendo pasado por el plato.

Este fue el jonrón número 30 de la campaña para el infielder con el que no solo puso a su equipo arriba 2-0 en la pizarra, tambien sumó la cuarta zafra en su carrera en Grandes Ligas con dicha cifra de batazos de vuelta completa.

Aunque en el resto del juego el dominicano no pudo aportar más a la ofensiva en la victoria de San Francisco Giants 7-4 sobre Colorado Rockies, su jonrón lo hizo empatar par de marcas dentro de la franquicia.

Junto a Barry Bonds

Tras esta actuación, el dominicano sumó su decimo batazo de vuelta completa en sus últimos 24 encuentros. De esta manera se convirtió en el primer jugador en la organización con al menos 10 jonrones en el lapso mencionado desde Barry Bonds, cuando soltó 12 en la temporada de 2003 ( del 2 de julio al 2 de agosto)

Además, también se unió al mítico jardinero como los últimos dos jugadores dentro de los Gigantes de San Francisco en registrar al menos cinco jonrones y misma cantidad de bases por bolas, 12 remolcadas y 11 anotadas en un periodo de siete encuentros.

En lo que respecta a lo que va de temporada y juntando rendimiento tanto con Boston Red Sox como con su actual equipo, presenta un promedio al bate de .263 con 30 vuelacercas, 96 remolcadas y 84 anotadas en 140 juegos.

