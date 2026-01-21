R.Dominicana exhibe en FITUR turismo es más que sol y playa

David Collado expone en FITUR.

MADRID, España.— La República Dominicana ya no se presenta al mundo únicamente como un destino de sol y playa, sino como una oferta turística cada vez más diversificada, capaz de atraer visitantes a través de nuevas experiencias.

Durante la inauguración este miércoles del stand dominicano en la Feria Turística , el ministro de Turismo, David Collado, resaltó las inversiones estratégicas y eventos internacionales de alto impacto que ofrece el país caribeño.

De igual manera participaron los principales ejecutivos de los bancos comerciales más importantes del país así como las cabezas icónicas de la industria turística lo que permite a República Dominicana mostrarse como uno de los indiscutibles líderes regionales del turismo.

INVERSIONES POR ENCIMA DE LOS 4 MIL MILLONES DE DOLARES

En esta edición, el país anunció inversiones que superan los 4,000 millones de dólares, con un marcado protagonismo de la expansión del destino turístico del Este, particularmente en Miches, y la firme apuesta por Pedernales, concebido como el gran proyecto de desarrollo turístico sostenible del suroeste dominicano.

“Hoy, como cada año, dejamos abierto este impresionante stand, que es apenas una muestra de la belleza y diversidad que ofrece nuestro país”, expresó el funcionario, tras destacar que más de 60 coexpositores forman parte de la muestra dominicana.

ALIANZA ENTRE PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES

Collado subrayó como un rasgo distintivo del modelo turístico dominicano la alianza entre los principales bancos comerciales del país (Banreservas, Banco Popular Dominicano y Banco BHD) que, pese a competir entre sí, convergen en el respaldo al turismo.

“Somos el único país donde sus tres principales bancos van de la mano para impulsar esta industria. Eso explica por qué somos una referencia regional”, afirmó.

Entre el grupo de empresarios estaban Leonardo Aguilera, presidente del Banco de Reserva; Cristopher Paniaga, presidente del Banco Popular, y Steven Puig, presidente del Banco BHD.

