R.Dominicana exhibe en FITUR turismo es más que sol y playa
MADRID, España.— La República Dominicana ya no se presenta al mundo únicamente como un destino de sol y playa, sino como una oferta turística cada vez más diversificada, capaz de atraer visitantes a través de nuevas experiencias.
Durante la inauguración este miércoles del stand dominicano en la Feria Turística , el ministro de Turismo, David Collado, resaltó las inversiones estratégicas y eventos internacionales de alto impacto que ofrece el país caribeño.
De igual manera participaron los principales ejecutivos de los bancos comerciales más importantes del país así como las cabezas icónicas de la industria turística lo que permite a República Dominicana mostrarse como uno de los indiscutibles líderes regionales del turismo.
INVERSIONES POR ENCIMA DE LOS 4 MIL MILLONES DE DOLARES
En esta edición, el país anunció inversiones que superan los 4,000 millones de dólares, con un marcado protagonismo de la expansión del destino turístico del Este, particularmente en Miches, y la firme apuesta por Pedernales, concebido como el gran proyecto de desarrollo turístico sostenible del suroeste dominicano.
“Hoy, como cada año, dejamos abierto este impresionante stand, que es apenas una muestra de la belleza y diversidad que ofrece nuestro país”, expresó el funcionario, tras destacar que más de 60 coexpositores forman parte de la muestra dominicana.
ALIANZA ENTRE PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES
Collado subrayó como un rasgo distintivo del modelo turístico dominicano la alianza entre los principales bancos comerciales del país (Banreservas, Banco Popular Dominicano y Banco BHD) que, pese a competir entre sí, convergen en el respaldo al turismo.
“Somos el único país donde sus tres principales bancos van de la mano para impulsar esta industria. Eso explica por qué somos una referencia regional”, afirmó.
Entre el grupo de empresarios estaban Leonardo Aguilera, presidente del Banco de Reserva; Cristopher Paniaga, presidente del Banco Popular, y Steven Puig, presidente del Banco BHD.
an/am
CLARO QUE RD ES MUCHO MAS QUE SOL Y PLAYA, UN PUEBLO QUE SU MAYORÍA ES CIVILIZADO POR ESO NO HAY GUERRILLAS, ATENTADOS TERRORISTAS, GOLPES DE ESTADO, CON UNA GRAN CULTURA DE MAS DE 5 SIGLOS QUE SE REFLEJA EN SU LÉXICO, AMOR POR LA PATRIA DE LA MAYORÍA QUE SI SE COMPORTA POR ESO HAY ESTABILIDAD, EXCELENTE GASTRONOMÍA, CULTURA QUE SE REFLEJA EN SU MÚSICA BACHATA Y MERENGUE, TIERRA DE GRANDES ATLETAS DE BEISBOL, LOS MALOS SON MENOS QUE LOS BUENOS.
Si, sanki panki, violación de menores, droga, y mucho mas
Si, sanki panki, violación de menores, varones y hembras.
Señores pero diganle al país si es una Vaguada que ahí, o si es un mal tiempo porque en Santo domingo Norte ha pasado el día lloviendo y así mismo ayer en la tarde cayó mucha lluvia y meteorología se mantiene en silencio y que no vengan a decir que toda esa lluvia es por el viento alicio, total cuando dicen que vas a llover no llueve.
Claro, RD es cuereria, chapiadoras, tecatos, muchos accidentes de tránsito. Agréguenle tráfico de menores en Sosua y cabarete, donde te buscan una menor del color y edad que desees. Agrégale sida por pipá… RD lo tiene todo…..
…PEOR ESTÁ 🇭🇹HAITÍ , ENVIDIOSO .
RD ES HISTORIA, PRIMERA CIUDAD EUROPEA EN AMÉRICA, PRIMERA ESCUELA, UNIVERSIDAD, TRIBUNAL, FORTALEZA, PUERTO, CATEDRAL, PRIMER LUGAR DONDE LLEGO LA PALABRA DE DIOS, DESTINO ECOLÓGICO DE MONTAÑAS, CON LA MONTAÑA MAS ALTA DE TODAS LAS ISLAS DEL CARIBE EL PICO DUARTE, DEPRESION GEOGRAFICA MAS GRANDE DEL CARIBE QUE ES EL LAGO ENRIQUILLO, PRIMERA BATALLA NAVAL EN AMERICA EN LO QUE HOY ES BAHIA DE SAMANA, PRIMERA LUCHA POR LA LIBERTAD EN AMERICA CON ENRIQUILLO, PRIMERA SUBLEVACIÓN AFRICANA A MITAD DEL SIGLO 16 CON EL LIDER AFRICANO LEMBA, EN FIN TANTO POSITIVO QUE MENCIONAR DE NUESTRA PATRIA Y SOLO SE TE… Leer mas »
Y lo que mencioné , no es real ?? Jajajajak
….
LE PROPONGO AL MINISTRO ,DAVID COLLADO, A QUE INCURSIONE EN NUEVAS PROPUESTAS TURÍSTICAS , COMO POR EJEMPLO LA CONSTRUCCIÓN DE RESORTS , EN LOS ALTOS FARALLONES DEL LITORAL ESTE MÁS PROFUNDO DE NUESTRA ISLA Y QUE ESTÁN AL LADO DEL POLO TURÍSTICO DE BABARO- PUNTA CANA DONDE SE PUEDE LLEGAR POR LAS AVENIDAS YA CONSTRUIDAS EN CAP CAÑA , COMO LA FRANK RAINIERI , ASÍ COMO UTILIZAR EL AEROPUERTO DE PUNTA CANA , Y PARA LLEGAR A LOS FARALLONES SOLO QUE HAY QUE PROLONGARLA , Y EN MINUTOS ESTAMOS EN LOS FARALLONES DE LA COMUNIDAD DEL CABO Y LA DEL… Leer mas »
¿Qué es lo más bonito de Santorini 🏜🌋🏖🗾⛰ ?
Para nosotros lo más bonito de Santorini son sus paisajes 🌞🌊⛰con la espectacular caldera volcánica en el centro y los preciosos pueblos de casas blancas e iglesias con cúpulas azules que te enamoran a primera vista.
Los cuernos te tienen divariando…. Ay Frank, no hay nada que desconcentre más que cuando una mujer te ta pegando pila de cachos…. Concéntrate cachón…
Después de Luis Abinader, el más jablador del mundo es David Collado…Acaso fue Luis su tutor en hablar y exagerar noticias…? Vuelvo y lo repito…el fallo de Collado a la hora de no resolver ni agilizar el arreglo de la Zona Colonial lo ha hecho fracasar…Nadie confia ni apuesta a nada a ese farsante…Sin mencionar su ligadura con los sanguijuelas italianos aquellos…
Collado es un hijo de perrrrra !!!