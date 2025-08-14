R. Dominicana deportó 291,007 haitianos entre octubre y julio

SANTO DOMINGO.- República Dominicana repatrió a 291,007 haitianos entre octubre de 2024 y julio pasado, además de desplazar a más de 11,000 tropas en la frontera con ese país, informó este miércoles el Observatorio dominicano de Políticas Migratorias.

El Observatorio, creado por el presidente Luis Abinader en abril pasado, dijo en un documento que el Gobierno ha destinado 702 millones de pesos en todo el proceso que conlleva la detención, depuración y deportación de los haitianos indocumentados.

En materia de seguridad, el Observatorio comprobó la ampliación de la capacidad de supervisión de las tres brigadas fronterizas actuales, que operan en seis áreas bajo mando de oficiales superiores, según el reporte.

El órgano aseguró que visitó la provincia de Dajabón (noroeste), la más activa en el comercio con Haití, para presentar el inicio de la segunda fase de la construcción del muro fronterizo que ordenó Abinader en 2020 y que se espera se extienda sobre 168 de los casi 400 kilómetros de frontera.

El documento también reporta el recorrido a los dos hospitales de maternidad más importantes de Santo Domingo, para comprobar la aplicación en la red de salud pública del protocolo de atención a personas extranjeras, que ordenó el Gobierno para detener y deportar a las haitianas indocumentadas que acudan a esos centros, luego de que reciban la atención antes del parto u otro procedimiento relacionado con el embarazo.

El Ejecutivo dominicano implementó en octubre de 2024 este plan de deportaciones con el que buscaba repatriar a 10.000 haitianos por semana para controlar la migración irregular.

Además, en abril de este año Abinader anunció quince nuevas medidas en contra de la migración desde Haití, entre ellas la relativa a los hospitales públicos, que afecta especialmente a embarazadas y parturientas.

