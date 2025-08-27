R. Dominicana clasifica cuartos de final en el AmeriCup 2025

Managua, 27 ago.- República Dominicana cerró como líder invicta en el Grupo C del torneo de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) AmeriCup 2025, y garantizó su pase a los cuartos de final de la competencia que prosigue hoy en Nicaragua.

El conjunto quisqueyano aseguró su clasificación luego de que Colombia derrotara el domingo al anfitrión Nicaragua.

Este lunes, la selección caribeña también venció a los locales 74-70, en un partido bastante parejo, en el que el equipo pinolero trató siempre de imponerse, pero el dominicano Ángel Núñez cerró definitivamente la puerta a cualquier intento de remontada.

El jugador más destacado del partido fue el propio Núñez quien lideró el ataque dominicano con 19 puntos, ocho rebotes, dos bloqueos y un robo.

Por la parte nicaragüense resaltó Norchad Omier con una actuación sobresaliente en el torneo tras firmar un doble-doble de 30 puntos y 20 rebotes, convirtiéndose en el primer jugador en alcanzar tales cifras en cualquiera de los cuatro grandes torneos continentales (Juegos Olímpicos, Copa del Mundo, EuroBasket y AmeriCup).

Por otro lado, los dos mejores del Grupo B (Canadá y Puerto Rico) se midieron en el polideportivo Alexis Argüello de esta capital, cuya victoria se la llevó el conjunto norteamericano 82-73.

De ese modo, según las estadísticas de la FIBA, los canadienses se anotaron su octavo triunfo en 20 enfrentamientos contra la selección boricua.

Al inicio del último parcial Canadá encestó tres triples, de los cuales dos, fueron de Marcus Carr; luego una buena racha de canastas lideradas por Kyshawn George, Trae Bell-Haynes y Leonard Miller, permitieron la victoria.

El director técnico de la selección canadiense, Nate Mitchell, en conferencia de prensa tras el partido calificó al equipo rival como «duro, físico, experimentado, que le exigió a nuestro grupo joven a madurar».

Puerto Rico, pese a caer frente a Canadá, también está clasificado a los cuartos de final del FIBA AmeirCub 2025, cuyo calendario aún no está definido.

of-am